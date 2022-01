Madagascar: Ambovombe Androy / Insécurité alimentaire - " Save the Children " s'inquiète

Le programme mondial " Save the Children " a réalisé une consultation auprès d'enfants malgaches, sur la situation d'insécurité alimentaire.

L a consultation s'est tenue en septembre dernier dans la région Androy, plus précisément dans la commune d'Ambovombe, et à laquelle 160 enfants âgés de 14 à 17 ans ont participé. De cette consultation, consolidée dans un rapport intitulé " Rapport sur la consultation des enfants sur la faim, Ambovombe, Sud de Madagascar ", il ressort que neuf recommandations majeures ont été exprimées par ces enfants aux acteurs humanitaires.

Ils suggèrent, entre autres, d'aider les familles à trouver des sources de revenus afin que les parents n'aient plus à laisser leurs enfants pour chercher du travail ou de la nourriture : ceci, disent-ils, les terrifie car ils sont souvent livrés à eux-mêmes. Ils souhaitent également que la sécheresse cesse afin qu'ils puissent avoir au moins un repas correct par jour et demandent au gouvernement et aux ONG de soutenir leur accès à l'éducation en les aidant pour les frais de scolarité et les fournitures scolaires, et de construire des écoles là où elles n'existent pas.

Selon Dasy Tatiana, directrice de programme de Save the Children à Madagascar: " Conformément à notre vision selon laquelle chaque enfant a droit à la survie, à la protection, au développement et à la participation, Save the Children a lancé une consultation auprès des enfants de la commune d'Ambovombe afin de connaître leur avis sur nos programmes et sur la réponse humanitaire plus large dans la région Androy... Alors que de nombreux acteurs sont impliqués dans la lutte contre la faim, la voix des enfants est souvent absente. Save the Children s'efforce de mettre la participation des enfants au cœur de toutes ses interventions, de la conception à la mise en oeuvre, en passant par le suivi et l'évaluation des programmes, car les enfants ont aussi leur mot à dire sur la situation dans laquelle ils vivent et regorgent d'idées inventives pour améliorer la situation ".

Pour cette consultation, Save the Children a travaillé avec huit experts psychosociaux de la Direction régionale de la population du district d'Ambo-vombe, région d'Androy, afin de faciliter le dialogue avec les différentes cohortes d'enfants participant à la recherche.

L'objectif principal de cette intervention est d'améliorer la situation nutritionnelle des ménages vulnérables qui sont, principalement, des familles avec des enfants malnutris. Save the Children apporte un soutien financier mensuel à deux mille ménages de la commune d'Ambovombe, et continuera de la faire au cours des six prochains mois.