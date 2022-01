Congo-Brazzaville: Festim Brazza Awards - Florian Koulimaya, lauréat du prix " meilleur catalyseur de la jeunesse congolaise "

Le président de l'association Les jeunes cadres, Florian Koulimaya, a été récompensé le 21 janvier à l'hôtel Olympic Palace, en compagnie de soixante-trois autres jeunes qui se sont distingués dans leurs domaines d'activités respectifs en 2021.

La deuxième édition du Festival d'images (Festim Brazza) a vécu. Selon son promoteur, Claudio Sama Kengué, Florian Koulimaya fait partie des jeunes congolais qui se sont illustrés dans les actions socio-culturelles ces dernières années, dans le cadre de la relance des activités éducatives. Le président de l'association Les jeunes cadres a apporté, a-t-il dit, des projets pour encourager des élèves en République du Congo.

" En tant que jeune leader en matière de l'éducation, nous vous avons sélectionné parmi les nominés et votre nomination a rencontré l'assentiment du public, dans le cadre du vote sur les réseaux sociaux. Par rapport aux critères définis par notre organisation, vous avez été lauréat du prix de meilleur catalyseur de la jeunesse congolaise dans le domaine de l'éducation ", a annoncé Claudio Sama Kengué.

Une distinction qui vient booster le travail que Florian Koulimaya mène depuis 2015 au sein de son association. " Je considère cette récompense comme étant un stimulant qui pourra me rappeler sans cesse que je dois décupler d'efforts pour jouer ma partition dans cette quête perpétuelle du développement inclusif, endogène et durable de notre pays. Je rends un vibrant hommage à tous les membres de l'association Les jeunes cadres et les appelle à poursuivre notre chemin, à agir pour le bien de la société et à répondre toujours aux besoins sociaux, car si nous avons pu avoir l'assentiment du jury, c'est parce qu'il a constaté la pertinence des actions ", a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que l'association Les jeunes cadres œuvre depuis 2015 en République du Congo en particulier et en Afrique en général par le biais de certaines antennes. Il s'agit d'une association à caractère social, éducatif et sportif menant des actions caritatives à l'endroit des jeunes telles que des orientations et des séances de développement personnel.

" Nous visons l'épanouissement de la jeunesse. Nous incitons les jeunes à être des acteurs et non des spectateurs dans la quête perpétuelle de développement dans notre pays. Nous intéressons aussi les jeunes au volontariat car c'est une issue de l'insertion socioprofessionnelle pour lutter contre l'oisiveté. Il nous faut retrousser les manches et travailler sans cesse pour notre communauté. Il faut donc servir et non pas penser à se servir ", a conclu Florian Koulimaya.

Notons que la deuxième édition du Festim Brazza Awards Congo est la dernière car le festival s'appellera désormais Festim Afrique. La première édition se tiendra en République démocratique du Congo. " Festim Afrique est un instrument diplomatique et culturel de la République du Congo mais qui, dorénavant, prendra le relais dans le cadre continental. C'est une initiative qui fait la promotion du tourisme culturel à travers la diplomatie ", a indiqué Claudio Sama Kengué.