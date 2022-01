Congo-Brazzaville: Livre - Gaetan Ngoua publie " Chants pour toi enfant du pays "

Publié aux éditions Berkiab au Québec ( Canada), le treizième recueil du poète se présente comme un testament de cent huit pages dédié aux filles et fils du Congo.

Gaëtan Ngoua est l'un des chantres qui veut sauvegarder l'essentiel des valeurs endogènes malgré le vacarme, les dérives et la superficialité du monde actuel. Avec un langage inspiré par l'oralité caractéristique de la culture congolaise, l'auteur du livre compose sous forme testamentaire quelques poèmes en vers libres qui encouragent la conquête de vraies libertés. Celles du refus de la passivité et des courants d'aliénation. Il appelle, en effet, par son verbe éveilleur, et d'une sagesse profonde, la jeune génération montante à l'action, la responsabilité et la créativité.

C'est un message humaniste qu'il livre pour conjurer les démons de la division et de la vaine destruction. Discours pacifiste qui nous fait voyager dans l'univers merveilleux de l'enfance du poète. Un univers de candeur et de fraternité chaleureuse dans un paysage verdoyant arrosé de fleuve et préservé par des us favorables à l'écologie.

La toponymie décrite est celle du Congo-Brazzaville, la patrie de l'auteur. Des terres mémorables de son enfance aux mille lieux de ce pays traversé par un bassin régulateur de l'écologie mondiale, le poète exalte indistinctement la nostalgie de son appartenance nationale et enjoint tout enfant de ce pays à faire de même. " Que nous construirons nos propres tours à Matour, à Massengo, à Mengo, à Bara à Bouansa, à Sibiti, à Bomassa, à Mossaka ", écrit-il.

Tout le texte est centré à l'image du style " snopractique " de l'écrivain innovateur, Benoît Moundélé-Ngollo. Comme ce dernier, Gaëtan Ngoua s'assigne à travers la plume la mission d'éveilleur de consciences. Le substrat de sa philosophie réside dans l'humilité, le respect de la vie et de la dignité humaine, l'amour du travail et de la patrie. La centralité de son verbe poétique laisse percevoir la neutralité et l'universalité du poète. Ainsi tout enfant du Congo, du continent africain et d'un quelconque pays ou continent, partagerait au nom du bon sens les mêmes idéaux, pour l'émancipation à titre personnel et communautaire.