Congo-Brazzaville: Eau et assainissement - L'Unicef prête à apporter un appui technique et financier au pays

La politique de l'eau et de l'assainissement 2022-2030 au Congo a été au centre des entretiens entre le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Honoré Sayi, et la représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Chantal Umutoni, le 27 janvier à Brazzaville.

" Au cours de cette année, nous allons nous focaliser dans certains départements qui ont un accès assez faible à l'assainissement, notamment dans des départements ruraux. Nous allons identifier, avec le ministère, là où il y a des besoins les plus urgents pour pouvoir aider ces communautés à améliorer leurs conditions d'accès à l'eau et à l'assainissement ", a annoncé la représentante de l'Unicef en République du Congo, à l'issue de la séance de travail.

Selon le Dr Chantal Umutoni, la collaboration entre l'Unicef et le ministère de l'Energie et de l'Hydraulique se porte essentiellement sur le domaine de l'eau et de l'assainissement. Ainsi, les deux parties ont passé en revue les projets et activités prévus pour cette année. " L'Unicef accompagne le ministère d'une manière globale et nous ne travaillons pas en termes de projets spécifiquement mais plutôt en termes de programmes. Nous appuyons le ministère du point de vue technique et financier dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, mais particulièrement au niveau de l'assainissement en milieu rural ", a-t-elle conclu.