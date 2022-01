Afrique: Un sniper nommé Achraf

Son but d'anthologie en huitième de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021 restera certainement dans les mémoires des marocains mais des amoureux du ballon rond.

A la 70e minute, alors que son équipe est accrochée par le Malawi (1-1), le latéral droit marocain du Paris Saint Germain, Achraf Hakimi, d'une pâte magique donne l'avantage aux Lions de l'Atlas qui valident leur ticket pour les quarts de finale de la grande messe di football africain.

" C'est un joueur clef. Il peut changer le cours du jeu à n'importe quel moment " affirme son sélectionneur à Cafonline.com avant d'ajouter : " Pour moi, c'est l'un des grands talents et meilleurs joueurs du monde à son poste ".

A 23 ans à peine, l'ancien joueur du Real Madrid participe à superbe parcours du Maroc à la CAN TotalEnergies au Cameroun avec son engagement offensif, sa détermination défensive et son sens du but sur coup de pied arrêté.

" Je ne tire pas beaucoup de coup francs au PSG car nous avons de meilleurs tireurs mais je fais de mon mieux et l'essentiel pour moi est de participer à la joie des marocains " affirme le latéral droit qui a été félicité par son coéquipier en club, le champion du monde Kylian Mbappé juste après la qualification des Lions de l'Atlas en quart de finale. " Il est le meilleur latéral droit au monde ", twittait le parisien mardi soir.

Avec ses 45 capes, Hakimi fait l'uninamité au sein de la sélection marocaine qui affrontera ce dimanche les Pharaons d'Egypte au stade Ahmadou Ahidjou pour les demi-finales de la compétition.

Ses coéquipiers évoquent un talent hors normes dans le terrain. " Nous connaissons ses qualités et nous savons qu'il peut faire la différence dans un match et c'est ce qu'il nous a montré durant le tournoi " indique le défenseur du TC Ferencvaros.

De son côté, le défenseur central de l'OH Louvain, Sofian Chakla affirme que Hakimi est une pépite internationale et " qui démontre à chaque fois que c'est un grand joueur " tout en lui souhaitant de " continuer sur sa lancée ".

Le parisien reste une arme redoutable dans l'échiquier du coach Vahid pour la suite de la CAN TotalEnergies, qui a pour objectif : Aller le plus loin possible dans le tournoi.