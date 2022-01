Cote d'Ivoire: Gestion du foncier - Bruno Koné démarre la cartographie du Grand Abidjan à partir de la photographie aérienne

Le gouvernement à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, entend révolutionner la gestion du foncier en Côte d'Ivoire.

A cet effet, le ministre Bruno Nabagné Koné a visité, ce jeudi 27 janvier 2022 àl'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un aéronef de type Aero Commander AC 90 doté d'équipements de haute technologie destiné à l'acquisition de photographies aériennes sur le grand Abidjan. A partir de cet instrument, l'objectif du ministère est obtenir toutes les données sur un lot ou un ilot sans avoir besoin d'y aller.

" La photographie aérienne est un chapitre dans la gestion d'ensemble du projet de simplification et de transformation digitale. C'est avoir un système d'information géographique qui est stable, sécurisée, fiable et sur lequel l'ensemble de la chaine de traitement du foncier travaille. L'objectif est de réduire le délai de délivrance des actes. C'est aussi réduire les difficultés auxquelles font face les demandeurs et améliorer sensiblement la sécurité des actes qui sont produite ", a détaillé le Bruno Koné.

A travers cette visite, il s'agissait également pour lui d'évaluer le niveau d'avancement du projet de simplification et de transformation digitale. Un projet qui est important pour les populations et pour son département, chargé de la gestion du foncier urbain. En outre de s'assurer principalement de cette composante qui est essentielle parce qu'elle permet de réunir les données géographiques qui vont constituer la base de données sur laquelle les acteurs vont travailler. Il s'est alors réjoui du fait que ce chapitre du projet est à " 50% d'exécution ".

La mission des équipages consistera de survoler le grand Abidjan et de photographier et de cartographier de façon précise toute la zone et ainsi de collecter les données à l'effet de constituer le socle de gestion du foncier urbain en Côte d'Ivoire. Cela permettra d'avoir l'information sur chaque parcelle et notamment les caractéristiques morphologiques.

Pour Laurent Ulve, l'un des membres de l'équipage, l'appareil est doté de caméras qui vont prendre des photos de très hautes résolutions pour cartographier le grand Abidjan et d'un laser qui " va balayer le sol et va permettre de réaliser un modèle du terrain ".