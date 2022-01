Madagascar: Portrait - Chacha, une danseuse engagée

Si les rues d'Antsiranana sont devenues de grandes pistes de danses, c'est un peu grâce à elle. Dès lors, la rue Colbert en particulier est désormais l'endroit où règne l'ambiance, où des genres musicaux mélangés et un mélange de langues inspirent les mouvements de danse.

Effectivement, " pouvoir faire danser toute la ville de Diégo-Suarez avec la danse urbaine à travers son lieu culturel Loko ; faire des études de danse ; faire une scène internationale et aussi pouvoir participer à des battues internationales " telles sont les ambitions de cette jeune femme.

Chorégraphe de qualité, elle s'est donné pour mission de faire découvrir sa région au monde entier, à travers la danse. Ayant participé à de nombreux concours et spectacles un peu partout, elle est assurément un talent sur lequel la Grande Île peut compter. Agée de 24ans, originaire de Vohémar, ayant grandi à Ambilobe, danseuse urbaine et chorégraphe d'expérience, Chacha est une artiste talentueuse. Amateure autodidacte au début, elle se cassait les os pour nager dans la cour des grands. Formée au fil des battles, des formations et des échanges intercontinentaux, elle reste inspirée par une approche vivante de la danse et ce en partie grâce à son contact constant avec les jeunes danseurs émergents. Elle considère ainsi son processus de création comme étant issu de la technique acquise auprès des circuits professionnels, et en même temps du mouvement régulier et source d'inspiration que l'on appréhende chaque jour au sein d'un environnement qui respire la jeunesse. Une passionnée.

Au début, c'était dû à des chanteurs, plus précisément Chris Brown et Michael Jackson. " J'étais en classe de seconde, et je commençais juste à découvrir le milieu avec des amis qui faisaient du break dance. J'ai commencé comme cela et au fur et à mesure, je comprenais ce que je voulais... Ce que l'on appelait " waving " ou " smurf "... Il n'y avait ni vidéo ni Internet disponible, donc c'était plus compliqué d'effectuer les recherches. C'était juste un cocktail de volonté et de recherches au hasard des possibilités... Je fais à peu près tous les genres mais là, je penche plus pour le hip-hop et le contemporain ", a-t-elle témoigné. Actuellement, elle a son centre culturel et incite les jeunes à danser, pour ne pas plonger dans la délinquance juvénile.