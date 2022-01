Madagascar: Dégâts causés par les intempéries - L'Etat de sinistre national décrété

Comme il fallait s'y attendre, le Conseil des ministres d'hier a décrété l'Etat de sinistre national. Le décret y afférant a été pris en Conseil du gouvernement, a-t-on expliqué.

L'Exécutif affirme que toutes les conditions sont désormais réunies pour prendre cette décision. Les bilans publiés ces derniers jours par le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) ont poussé les observateurs à estimer que la proclamation d'un État de sinistre national s'avère incontournable pour le régime. C'est désormais chose faite. La déclaration de l'Etat de sinistre national est une condition nécessaire pour que le gouvernement puisse demander une mobilisation nationale et internationale afin de venir en aide au peuple Malagasy et faire face aux dégâts causés par les dernières intempéries.

Il y a un an jour pour jour, la Grande île a déjà pris la même mesure après le passage d'une forte dépression tropicale. 41 morts, 47 719 sinistrés à Tana et 55 332 à travers le pays, 418 établissements scolaires sinistrés et 55 autres complètement ravagés. C'est le bilan que le ministre de l'Intérieur, Pierre Houlder Ramaholimasy a présenté hier en Conseil des ministres. Un bilan qui ne semble pas confirmer les chiffres publiés par le BNGRC qui a recensé 110 354 sinistrés. Il faut noter en effet que bon nombre des sinistrés ont déjà pu rentrer chez eux.

D'après les explications, 40 sites d'hébergement ont déjà été fermés. Mais peu importe les chiffres, la constatation est là. Le pays est fortement touché par le cyclone Ana et les bilans des inondations et des éboulements sont très lourds. Face à cette situation, le régime Rajoelina décide d'utiliser le financement de 50 millions de dollars que la banque mondiale a débloqué pour faire face aux catastrophes naturelles. De ce budget, il reste encore 35 millions de dollars que le gouvernement entend utiliser pour venir en aide à la population et pour assurer la réhabilitation des infrastructures.

Pour ce faire, le président Andry Rajoelina a exhorté tous les membres du gouvernement à faire une évaluation détaillée des dégâts au niveau de leurs départements respectifs. Cette évaluation doit se faire très vite, exige le Premier ministre Ntsay Christian. Selon ses dires, les partenaires techniques et financiers attendent une évaluation des besoins concrets de la population afin qu'ils puissent intervenir rapidement. Les aides sociales seront priorisées dans l'utilisation de cet argent. Tous les sinistrés bénéficieront de Tosika fameno et de Vatsy tsinjo.

Le Chef de l'Etat appelle toutes les autorités à accélérer la distribution des carnets de Fokontany digitalisés afin de faciliter la coordination. L'Etat apportera son appui aux sinistrés pour la reconstruction de leur maison ravagée par les inondations. Il serait même question de mener une étude relative à une stratégie de relogement et de création d'emplois afin que les sinistrés puissent se reconstruire. Le Conseil des ministres annonce aussi la reprise des cours au niveau des établissements scolaires publics à partir du lundi 31 janvier prochain.

D'ici-là, le Ministère de tutelle organisera une campagne de désinfection au niveau des EPP et CEG qui ont hébergé des sinistrés. Quant à lui, le Ministère du Commerce affirme qu'il n'y aura pas de pénurie de PPN. Et ce, dans la mesure où nous avons encore un stock de 150 000 tonnes de riz. Le Ministère envisage d'organiser un Tsena mora deux fois par semaine. Par ailleurs, 10 000 familles bénéficieront de Vatsy tsinjo dans les jours qui viennent.