Madagascar: Pour le respect de l'Etat de droit et de l'indépendance de la justice - Mbitanarivo Andriantsihorisoa nouveau président du SMM

Une passation a eu lieu, hier, à la salle N°2 de la Cour suprême à Anosy, entre le président sortant du SMM (Syndicat des Magistrats de Madagascar) Clément Jaona et le président entrant Mbitanarivo Andriantsihorisoa qui prend officiellement ses fonctions pour les trois années à venir. Lors de son intervention, le nouveau président a souligné trois points.

Premier point de l'attachement du corps des magistrats au respect de l'Etat de droit et de l'indépendance de la justice pour que cette dernière puisse prendre des décisions équitables. Notons que la cérémonie officielle de la rentrée judiciaire a eu lieu, hier, à la Cour suprême à Anosy. La rentrée judiciaire proprement dite ayant eu lieu le 17 janvier dernier.

Actions concrètes. Deuxième point, il a rappelé les engagements déjà pris par le pouvoir exécutif depuis 2012 (Assises des magistrats) et 2017 (statut de la Magistrature) et de prendre les mesures idoines pour les concrétiser. Et troisième point, la mise en œuvre par le syndicat d'actions concrètes et continues afin de lutter contre la corruption et restaurer la confiance des contribuables. Sur ce dernier point d'ailleurs, ce puissant syndicat a toujours œuvré pour rétablir la confiance des gens envers la justice. Et pour terminer, Mbitanarivo Andriantsihorisoa a lancé un appel solennel à toutes les bonnes volontés afin d'œuvrer de concert pour le bien du peuple malgache au nom de qui la justice est rendue.

Force est cependant de constater que pas mal de gens n'accordent plus leur confiance en la justice du pays, ce qui a poussé notamment non seulement le SMM mais également le ministère de tutelle à redorer le blason des magistrats.