Madagascar: Rio Tinto QMM - Promotion du port d'Ehoala et d'Ehoala Park

En respect de ses principes et des engagements pris avec le gouvernement malgache, Rio Tinto QMM a construit le port d'Ehoala coûtant la bagatelle de 256 millions USD.

Parmi lesquels, 221 millions USD ont été payés par cette compagnie minière tandis que les 35 millions USD ont été alloués par la Banque mondiale à travers la mise en œuvre du projet PIC (Pôle Intégré de Croissance). Ce port en eau profonde à Ehoala qui a pris le relais de l'ancien port à Taolagnaro, entre en service depuis juillet 2009. " Cette infrastructure de pointe doit permettre au groupe Rio Tinto d'exporter au mieux les minéraux extraits, que sont notamment l'ilménite et le zircon mais également de permettre à l'Etat de profiter de la mise en œuvre du projet pour asseoir les fondements d'un développement durable de la région Anosy ", a expliqué Ny Fanja Rakotomalala, le président de Rio Tinto QMM.

Tous les types de navires. En effet, outre la construction de ce port d'utilité publique permettant de désenclaver la région Sud de Madagascar, l'Ehoala Park a été également mis en place par cette compagnie minière. Il s'agit d'une zone d'investissement étalée sur une superficie de 440 hectares en gestion privée et toujours sise à Taolagnaro. Rio Tinto QMM effectue ainsi une promotion de cette nouvelle infrastructure portuaire sécurisée par les normes ISPS (International Ships and Ports Facilities Security) et certifiée ISO 9001 ainsi que l'Ehoala Park. Il est à rappeler que le port d'Ehoala est doté d'équipement permettant de recevoir tous types de navires comme les minéraliers, les porte-conteneurs, les tankers, les bateaux de croisière et bien d'autres bateaux.

Il permet entre autres, un accostage à quai des navires en toute sécurité, une escale technique, une relève d'équipages, le ravitaillement des navires par les shipchandlers, le transbordement des navires de pêche et l'évacuation sanitaire. Le développement des échanges commerciaux n'est pas en reste. Outre l'acheminement de l'aide humanitaire, Madagascar importe notamment des produits de première nécessité, des matériaux de construction, des produits pétroliers et des véhicules, via le port d'Ehoala. En revanche, le pays y exporte des minerais tels que l'ilménite, le zircon, les sables contenant de la monazite, le mica et le manganèse ainsi que du sisal, des langoustes, des huiles végétales brutes et des céréales.

Zone sous douane. En revenant sur l'Ehoala Park, ce site dispose d'atouts majeurs pour l'accueil des investisseurs et des opérateurs. A titre d'illustration, le parc est alimenté en électricité et en eau par Rio Tinto QMM. Outre l'existence du port en eau profonde à proximité de la plus grande route maritime de l'Océan Indien, c'est en même temps à proximité de l'aéroport de Taolagnaro. C'est également une zone sous douane avec des infrastructures logistiques de pointe.

" Cette Zone Economique Industrielle doit attirer les flux qui passent aujourd'hui au large de la Grande île et qui représente une source de développement de l'emploi et des conditions de vie de la population ainsi que l'acquisition de savoir-faire et la création de valeur ajoutée. D'autant plus qu'elle est idéalement située au carrefour des économies asiatiques et africaines ", a conclu Ny Fanja Rakotomalala, le président de Rio Tinto QMM.