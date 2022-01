Madagascar: Catastrophes - Des ministres aux abonnés absents

La menace de Batsirai plane encore sur l'Exécutif .

Face à la catastrophe causée par les intempéries de la semaine dernière, le président de la République est sur le front pendant que certains de ses ministres se cloîtrent et restent dans l'ombre. Le chef de l'Etat a déjà appelé les membres du gouvernement à participer activement à la gestion du sinistre qui frappe actuellement certaines villes du pays après les intempéries des derniers jours. Mais ce souhait d'Andry Rajoelina ne vaut pas ordre pour certains ministres. A cet effet, pendant que des ministres passent alors à l'offensive après l'appel du chef de l'Etat, comme la ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion Féminine, d'autres membres du gouvernement se murent dans le silence.

Ils disparaissent complètement de la scène. Ni l'appel du président de la République, encore moins la gravité de la situation de sinistre dans quelques villes du pays, ne suffisent pas à les faire sortir de l'ombre. Pourtant, certains d'entre eux sont connus pour leur visibilité constante sur les réseaux sociaux à la moindre activité de leur département. Mais depuis les intempéries de la semaine dernière, ils ont disparu du radar médiatique et mettent en péril, à cet effet, une solidarité gouvernementale tant sollicitée en cette période de sinistre.

Plaine. Andry Rajoelina affronte directement les critiques. Jusqu'à présent, seule une poignée de ministres, menés par le chef du gouvernement, s'activent sur le terrain pour porter secours aux sinistrés et résoudre les problèmes causés par le passage des fortes pluies dans plusieurs villes du pays. Le Premier ministre, Christian Ntsay, a fait le déplacement à Moramanga, lundi dernier, pour suivre la réhabilitation de la circulation sur l'axe stratégique de la Nationale 2. Les travaux ont déjà été supervisés et pilotés par le ministre des Travaux Publics, Jerry Hatrefindrazana, lequel est descendu très tôt sur les lieux dès que l'alerte sur la coupure de la RN2 a été lancée. Dans la capitale, les inondations qui frappent plusieurs communes et quartiers ont aussi mobilisé le ministre de l'Aménagement du territoire et celui de l'Agriculture et de l'Elevage. Ces derniers ont constaté les dégâts sur la plaine de Betsimitatatra et cogitent les réponses.

Prix. D'autres ministres sont aussi au chevet des sinistrés après la mise en place des sites d'hébergement, surtout à Antananarivo. Le ministre de la Santé publique, Zely Randriamanantany, a mobilisé son département pour veiller à la santé des milliers de personnes qui sont accueillies dans les tentes installées dans les quartiers, les écoles publiques et les stades, et qui sont fortement exposées aux contaminations à la Covid-19. Le ministre de la Sécurité publique, quant à lui, est aussi aperçu sur terrain pour coordonner et suivre les activités de son ministère dans le cadre de la sécurisation des villes. Dans la foulée, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, dirigé par Edgard Razafindravahy, est déjà aux aguets afin de surveiller les prix des denrées sur le marché et de lutter contre les spéculations.