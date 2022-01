Madagascar: Mihamy Mada fashion - Grand casting pour mannequins

De plus en plus, le secteur artistique prend de l'envergure à tous les niveaux. Pour la section mode, Mihamy Mada fashion est une porte ouverte pour les passionnés et les professionnels.

A quelques semaines de l'évènement, le festival se veut être une opportunité pour les jeunes. Effectivement, un casting de mannequin est lancé dans le cadre du défilé de mode du 12 au 14 février au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina. Les personnes de plus de 18 ans ayant la dégaine de mannequin, voulant faire leurs premiers pas ou leurs preuves dans le monde de la mode sont les cibles. Les critères, homme de 1m70 minimum de taille 42 à 44 et femme de 1m60 minium de taille 36 à 42.

Pour cette troisième édition, Mihamy Mada Fashion rassemble les professionnels du métier de la mode sur la même plateforme pour trois jours. Initiative du ministère de la Communication et de la Culture, l'évènement est une vitrine de la création malgache. Les régions de Madagascar seront représentées à travers les multiples stands. Les meilleures créations fouleront le podium. Une grande occasion à saisir pour tout le monde.