Madagascar: Aires protégées - Les dirigeants africains rassemblés au sein de l'APAC

Trois anciens chefs d'Etat sont parrains du Congrès inaugural des aires protégées d'Afrique (APAC) de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

Il s'agit de SE Hailemariam Desalegn - ancien premier-ministre de l'Éthiopie ; SE Issoufou Mahamadou - ancien président du Niger et SE Festus Mogae - ancien président du Botswana. Selon ses promoteurs, le Congrès APAC, qui s'annonce comme le tout premier rassemblement continental de dirigeants, de citoyens et de groupes d'intérêt africains, a pour objectif de discuter du rôle des aires protégées dans la conservation de la nature, la sauvegarde de la faune et de la flore sauvages emblématiques de l'Afrique, la fourniture de services écosystémiques vitaux, la promotion du développement durable ainsi que la conservation du patrimoine culturel et des traditions de l'Afrique.

Le Congrès est organisé par la Commission mondiale des aires protégées de l'UICN en partenariat avec des agences gouvernementales et des organisations de conservation, avec le soutien des partenaires au développement, des entreprises, des communautés et des médias. Il s'articule autour de trois thèmes clés, notamment les aires protégées, les populations et la biodiversité. Il cherche à encourager délibérément les dialogues qui construisent et responsabilisent les générations actuelles et futures de dirigeants afin de réaliser un avenir africain où la faune et la flore sauvages sont appréciées comme un atout qui contribue au développement.