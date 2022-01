Afrique: Groupe E - La Côte d'Ivoire élimine l'Algérie et attend l'Egypte

La Côte d'Ivoire l'a fait ! Avec la manière en plus. Les Eléphants ont corrigé les Fennecs d'Algérie (3-0), le jeudi 20 janvier 2022, au stade de Douala Japoma au Cameroun. Dans une affiche qualifiée de finale du groupe E de la 33e CAN, les Eléphants ont été sensationnels. Franck Kessié (23e), Ibrahim Sangaré (40e) et Nicolas Pépé (55e) ont anéanti tous les espoirs du champion en titre.

La réduction du score de Sofiane Bendebka (74e) reste anecdotique. Alors que les Fennecs devaient gagner pour s'offrir les huitièmes, ils sont lourdement tombés face à une équipe déterminée et métamorphosée de la Côte d'Ivoire. Après le manque d'efficacité dont ils ont fait preuve lors de leur dernière sortie face à la Sierra Leone (18 occasions pour 2 buts), les hommes de Patrice Beaumelle ont été réalistes. Dominateurs et avec beaucoup de maîtrise, ils trouvent la faille par Kessié. Le milieu de terrain de l'AC Milan dont la prestation a été décriée, le dimanche dernier, lance la belle soirée ivoirienne. Servi par Nicolas Pépé, il ouvre parfaitement le pied gauche pour l'ouverture du score (1-0, 22e). Il est imité par Ibrahim Sangaré qui reprend victorieusement un coup franc de Serge Aurier (2-0, 39e).

A deux buts à zéro, la messe est dite. Mais les Eléphants se montrent insatiables avec le troisième but, œuvre de Nicolas Pépé (54e), sa seconde réalisation du tournoi. La déchéance du roi En manque d'inspiration offensive depuis le début de la compétition, les Fennecs ont l'occasion de donner plus de punch à la partie à l'heure de jeu avec un penalty tout de même généreux sifflé par l'arbitre Sud-africain. Symbole d'un échec collectif, Riyad Mahrez trouve le poteau du gardien ivoirien (60e). Ali Badra Sangaré remis de sa sortie manquée sur le but égalisateur de la Sierra Leone (2-2, 16 janvier lors de la 2e journée) réalise une presque parfaite partie jusqu'au but de Sofiane Bendebka pour la réduction du score (3-1, 74e). Les Fennecs poussent encore plus pour essayer de revenir dans la partie, mais ce sont les Ivoiriens qui se montrent plus menaçants, et ils auraient pu inscrire un quatrième but si Sébastien Haller n'avait pas été sifflé hors-jeu.

Au grand bonheur pour le champion qui, avec deux défaites et un nul, sort dès le premier tour de la CAN camerounaise. Une participation à vite oublier pour l'Algérie qui, en l'espace de quatre jours, est redevenue une équipe ordinaire. Après avoir perdu son invincibilité de 35 matchs sans défaite, le roi d'Afrique perd sa couronne avec un seul petit point dans sa besace. Avec une prestation collective aboutie, la Côte d'Ivoire renvoie l'Algérie à la maison et attend l'Egypte, le 26 janvier sur la même pelouse du stade de Douala Japoma.

Et les Pharaons sont avertis. La Côte d'Ivoire a retrouvé l'efficacité qui lui faisait défaut et en trois matchs, les coéquipiers du capitaine Serge Aurier ont inscrit 6 buts pour 3 encaissés. La Guinée Equatoriale, vainqueur de la Sierra Leone (1-0), à Limbé, accompagne la Côte d'Ivoire en huitièmes de finale.