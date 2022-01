Sénégal: Dakar - L'opposition vainqueur dans 15 des 19 communes

Dakar — Les listes de l'opposition ont remporté les élections locales dans 15 des 19 communes du département de Dakar, a-t-on appris jeudi de la commission départementale de recensement des votes.

La coalition Yewwi Askan Wi (Libérer le peuple), constituée par Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, le député Ousmane Sonko et d'autres leaders de l'opposition, a obtenu la majorité des votes dans 12 communes.

Si les résultats provisoires sont confirmés par la cour d'appel de Dakar, YAW va contrôler les mairies de Yoff, de Grand-Yoff, des Parcelles Assainies, de Ngor, de Dieuppeul-Derklé, de Sicap-Liberté, de la Patte d'Oie, de Hann-Bel Air, de Mermoz Sacré-Cœur, Fann-Amitié-Point E, Fass-Colobane-Gueule Tapée, et des HLM.

Aux Parcelles Assainies, par exemple, Yewwi Askan Wi a obtenu 52 sièges. La coalition de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yaakaar (BBY), est arrivée deuxième en faisant élire neuf conseillers avec 8.622 voix.

Le schéma est le même à Grand-Yoff : 52 conseillers pour YAW et neuf pour BBY.

A Fann-Amitié-Point E, la liste de Yewwi Askan Wi a récolté 4.148 voix, qui correspondent à 34 sièges.

La coalition Gueum Sa Bopp a remporté le scrutin à la Médina, avec 9.414 voix, soit 51 sièges.

BBY et YAW arrivent respectivement deuxième et troisième, avec neuf et huit sièges.

A Ouakam, la coalition MPD Liguèy a triomphé de ses adversaires en obtenant 5.173 voix, un score qui lui octroie 42 sièges. YAW et BBY arrivent deuxième et troisième, ne faisant élire respectivement que huit et sept conseillers.

Dans la commune de Biscuiterie, la coalition Wallu Sénégal est majoritaire, avec 5.826 voix. Elle obtient 46 représentants au conseil municipal.

YAW prend la deuxième place avec ses 4.641 voix, l'équivalent de 11 conseillers. BBY, avec 3.400 suffrages, se fera représenter à la mairie de Biscuiterie par huit conseillers.

La coalition de la majorité présidentielle a dominé ses adversaires à Cambérène où elle va occuper 43 sièges du conseil municipal, à Dakar-Plateau avec 41 sièges, à Grand-Dakar avec 45 conseillers, et à Gorée avec 29 élus.