Cote d'Ivoire: Formation professionnelle/ Le ministre Koffi N'Guessan - "Les moyens vont être dégagés et le FDFP va travailler"

Une séance de travail pour scruter les défis du Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP). Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, a rencontré, le jeudi 20 janvier, le personnel du Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp).

C'était au cours d'une visite dans les locaux de cette structure dédiée à la formation professionnelle, à Treichville. Le ministre Koffi N'Guessan a saisi l'occasion pour inviter les agents du FDFP au travail afin de relever les futurs challenges. " Les partenaires recherchent une seule chose, c'est la confiance. Les grands groupes associent leur image à ce qui marche. Le gouvernement nous regarde. Avec vous, on va miser beaucoup d'argent pour relever les défis parce que le FDFP est dispositif important dans le système.

Les moyens vont être dégagés et le FDFP va travailler ", a-t-il dit à ses hôtes. Aux responsables, le ministre Koffi N'Guessan a vivement conseillé de se battre obtenir plus de moyens pour travailler. " Vous avez 15% de financement. Battez-vous, vous allez avoir 30 à 40% de financement. Vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez bien travailler, vous allez payer vos travailleurs, vous allez mettre en place des structures de formation ", a-t-il insisté. Poursuivant, le ministre Koffi N'Guessan a promis, avec le soutien de l'Etat, de relever le niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.

" La seule chose qui m'affecte c'est quand j'apprends qu'une entreprise dit, comme le niveau n'est pas bon, j'ai créé mon centre de formation. Ce n'est pas aux entreprises de faire la promotion, c'est à l'Etat de créer les structures, en créant des taxes pour que l'Etat prenne cet argent pour améliorer la compétitivité des travailleurs de sorte que les entreprises deviennent encore performantes", a-t-il martelé. Pour lui, si on veut avoir un bon capital humain, il faut de meilleurs centres de formation. " Si l'Afrique du nord s'est développée, c'est par rapport aux entreprises et à la qualité du capital humain" a souligné le ministre Koffi N'guessan.

Quelques instants plus tôt, la présidente du conseil de gestion par intérim, Françoise Vallet, et le secrétaire général par intérim, Kationan Koné, avaient égrené les préoccupations du FDFP, à savoir l'amélioration de cadre institutionnel, juridique et organisationnel ; la digitalisation des prestations du FDFP ; le remboursement des dettes estimées à plus 14 milliards de FCFA pour 13 000 actions de formation réalisées sur la période de 2015 à 2021.