Cote d'Ivoire: Décès de Lambert Amon Tanoh - Les condoléances du couple présidentiel à la famille éplorée

Ancien ministre de l'Education nationale et père de Marcel Amon Tanoh, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Lambert Amon Tanoh est décédé le jeudi 13 janvier 2022.

Il était âgé de 96 ans. Suite à ce malheur, le couple présidentiel a tenu à traduire ses sincères condoléances et tout son soutien à la famille de l'illustre disparu. De ce fait, c'est à la tête d'une forte délégation que la Première Dame Dominique Ouattara s'est rendue, dans l'après-midi du jeudi 20 janvier 2022, à la résidence de M. Lambert Amon Tanoh situé aux II Plateaux Vallon.

L'épouse du chef de l'Etat et les membres de sa délégation ont été accueillis par les membres de la famille du disparu avec à leur tête Marcel Amon Tanoh. La délégation de l'épouse du chef de l'Etat était composée de Madame Florence Achi, épouse du Premier ministre, des ministres Touré Mamadou (Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et porteparole de la délégation de la Première Dame), Kaba Nialé (Plan et Développement), Mariatou Koné (Education nationale et Alphabétisation) et de bien d'autres personnalités.

Au nom du couple présidentiel, Touré Mamadou a traduit le soutien et les condoléances du chef de l'Etat et de la Première Dame Dominique Ouattara à la famille éplorée. Au nom de Madame Dominique Ouattara, le porte-parole a insisté sur les liens très forts qui unissaient d'une part le défunt au couple présidentiel et d'autre part le couple présidentiel et M. Marcel Amon Tanoh. C'est d'ailleurs, en raison de ces liens fraternels qui remontent à plusieurs décennies que la Première Dame Dominique Ouattara est venue prendre sa part de deuil. " La Première Dame se considère comme un membre de la famille.

Compte tenu des liens forts qui l'unit au défunt. Le fils du Ministre Lambert Amon Tanoh est aussi son frère et celui du Président de la République. C'est pourquoi, elle est venue prendre sa part de deuil ", a révélé M. Touré Mamadou, porteparole de la délégation. La Première Dame a également rappelé la grande affection qu'elle porte à l'épouse du ministre Lambert Amon Tanoh. Elle lui a demandé de rester forte suite à cette disparition. Profitant de cette occasion, la Première Dame a offert une contribution symbolique de cinq millions F CFA pour accompagner la famille dans l'accueil des visiteurs.

Prenant la parole au nom de sa famille, M. Marcel Amon Tanoh a tenu à remercier le couple présidentiel pour leur soutien et leur réconfort. M. Patrick Yacé, porteparole de la famille éplorée, a également remercié le couple présidentiel pour leurs soutiens. Militant du PDCI, M. Lambert Amon Tanoh est l'un des artisans de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. A 31 ans, il est choisi par Félix Houphouët-Boigny pour être député. Lambert Amon Tanoh est d'ailleurs à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire le 7 août 1960 lorsque le premier président ivoirien proclame l'indépendance de son pays.

Toujours syndicaliste, il est à la manœuvre de la fusion des 4 grandes centrales en une seule (UGTCI) en 1962 dont il est le premier secrétaire général. L'année suivante, Lambert Amon Tanoh est nommé ministre de l'Éducation nationale. Un portefeuille qu'il conserve jusqu'en 1970