Togo: De nouveaux volontaires déployés dans le secteur éducatif

Quatre cent un (401) jeunes volontaires issus de la 17ème vague des volontaires nationaux ont prêté serment ce jeudi 27 janvier 2022 à Lomé. La cérémonie a été présidée par le ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Myriam Dossou-d'Almeida, qui avait à ses côtés, son collègue de l'Enseignement primaire et secondaire, Prof. Dodji Kokoroko.

Acte symbolique accompli à chaque début de mission, la prestation de serment des volontaires est un acte de profession de foi fait par le jeune qui s'engage devant la Nation à se mettre au service du bien-être collectif. Cet acte marque le début d'une mission qui va durer 2 ans.

" Je jure d'accomplir ma mission avec dévouement, humilité, neutralité et professionnalisme, et d'œuvrer à la promotion des actions de développement socio-économique de mon pays... ... Je le jure ! ". C'est en ces mots que ces 401 nouveaux volontaires mobilisés par l'Agence nationale de volontariat du Togo ont prêté serment devant les autorités et personnalités de marque.

Parmi ces jeunes volontaires, 350 sont du domaine de l'enseignement et 51 autres de différents profils qui ont choisi eux aussi de faire route ensemble avec l'ANVT.

Pour mission, ils vont appuyer l'enseignement dans les matières de la Mathématique, de la SVT, de la Science physique et d'autres domaines particulièrement dans les zones rurales et semi-urbains.

" Aujourd'hui, vous avez l'excellente occasion de faire vos preuves sur le terrain. Montrez de quoi vous êtes capables. Tenez bon ! La Nation Togolaise compte sur vous ", a formulé le Directeur Général de l'ANVT, Omar Agbangban, à l'égard des concernés.

S'adressant aux volontaires dans son allocution, la ministre les a invités à prendre conscience de l'importance de la mission qui est la leur afin de donner le meilleur en toute situation.

" Soyez ouvert à l'apprentissage, faites preuve d'humilité et de professionnalisme comme vos frères et sœurs cohortes précédentes. Gardez à l'esprit que l'impact de vos actions sur une seule personne peut être bénéfique à toute une communauté. Vous êtes aujourd'hui devenus le symbole de l'espoir au Togo ", a déclaré Mme Myriam Dossou-d'Almeida.

Et de conclure, " je vous souhaite à tous une excellente et bonne mission. Bonne chance et bon vent à vous ! "

A noter que l'un des objectifs de l'agence, est de permettre aux écoles publiques et confessionnelles de ces zones souvent défavorisées en termes d'infrastructures éducatives, de disposer d'un personnel d'appui jeune et engagé pour la cause d'une éducation de qualité au Togo. Et pour ce qui est du volontariat international de réciprocité (VIR), l'ANVT a mobilisé et a accueilli à ce jour, 43 volontaires dans le cadre des échanges de volontaires à l'international.