Afrique de l'Ouest: La douane ivoirienne saisit 2 millions d'euros et 84 kg d'or sur deux passagers venant du Bénin

Trois douaniers, dont le patron de la brigade des douanes de l'aéroport de Cotonou et son adjoint, sont en garde à vue à la brigade économique et financière depuis jeudi. La police veut savoir s'il n'y a pas eu complicité pour qu'autant d'argent échappe aux différents contrôles.

Mercredi deux passagers partis de Cotonou ont été interpellés à Abidjan avec des centaines de milliers d'euros et des dizaines de kilogrammes d'or.

C'est bien de l'aéroport de Cotonou que les deux passagers sont partis. Ils allaient à Istanbul via Abidjan. L'escale ivoirienne sera plus longue que prévue, en raison du mauvais temps en Turquie.

Saisie exceptionnelle

Les passagers du vol ont été invités à descendre et la douane ivoirienne fera une découverte surprenante et une saisie exceptionnelle.

Selon nos informations, elle découvre sur les deux passagers plus de deux millions d'euros et plus de 250 000 livres sterling, en espèces, emballés plusieurs fois et dissimulés dans leurs bagages à main.

Et ce n'est pas tout. Les deux hommes, de nationalité béninoise, âgés de 35 et 52 ans, transportaient aussi 84 kg d'or.

Enquête immédiate

Les Ivoiriens ont tout de suite informé les services et les autorités béninoises qui ordonnent immédiatement une enquête. Elles veulent savoir comment tout ça a pu passer par l'aéroport et vérifier si les deux voyageurs ont respecté les procédures de transfert et de détention de devises.

Cette affaire intervient une semaine seulement après la création par le président Talon d'un guichet de plainte et de dénonciation des faits de corruption.