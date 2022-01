Sénégal: Commémoration d'Auschwitz-Birkenau - L'Ambassade d'Israël rend hommage aux martyrs de la Shoah

En collaboration avec le Centre d'information des Nations unies (Cinu), l'Ambassade d'Israël au Sénégal a organisé, jeudi, à Dakar, un webinaire pour " honorer la mémoire des six millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs qui ont péri durant l'Holocauste et des innombrables autres victimes de la Shoah ".

Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, commémorée le 27 janvier de chaque année et proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies, l'Ambassade d'Israël à Dakar, en collaboration avec le Centre d'information des Nations unies (Cinu), a organisé, hier, un webinaire. Cette année, elle coïncide avec le 77e anniversaire de la libération du camp de concentration nazi d'Auschwitz-Birkenau. Autour du thème : " Mémoire, dignité et justice ", les différents intervenants ont revisité l'histoire et rendu hommage aux victimes de l'Holocauste. Des hommes, des femmes et des enfants ont été exterminés, entre 1940 et 1945, dans le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, libéré le 27 janvier 1945. " Plus de 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme a toujours cours et on assiste à une montée en puissance d'autres formes d'intolérance ", déplore le Directeur du Cinu à Dakar, Giancarlo Summa. Il préconise de défendre ensemble les droits de l'Homme et la dignité pour tous.

Selon l'Ambassadeur de l'État d'Israël au Sénégal, Ben Bourgel, " la commémoration de l'Holocauste, cette vague de cruauté qui s'est abattue sur le monde, est un pilier essentiel des efforts menés dans le but de ne jamais oublier notre histoire ". En outre, il insiste sur la nécessité de lutter contre l'antisémitisme et toutes les autres formes d'intolérance religieuse et de racisme. À son avis, " aujourd'hui plus que jamais, l'intolérance et la violence que génère l'antisémitisme sont l'affaire de tous ".

L'Ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, Sonke Sliemon, soutient que " les nazis ont voulu détruire la dignité de leurs victimes ". Aussi, " face à la montée des actes antisémites et la prévalence croissante du négationnisme ", il invite à agir contre les tentatives de nier, déformer ou minimiser l'Holocauste ". Le Gouvernement allemand, dit-il, s'engage à financer, dans les années à venir, à hauteur d'un milliard d'euros, des projets contre l'antisémitisme et la haine.

Le Pr Alioune Dème, Enseignant-chercheur en Histoire à l'Ucad, après être longuement revenu sur la genèse de l'Holocauste, plaide pour que " l'humanité ne soit jamais indifférente à la souffrance des autres mais aussi ne jamais oublier ce qui s'est passé ".

António Guterres appelle à " ne jamais rester muet face à la haine "

Le Secrétaire général de l'Onu, António Guterres, dans son message, appelle à " ne jamais rester muet face à la haine, en faisant front commun contre sa normalisation, et à ne jamais être indifférent à la souffrance ". Il dénonce également la " montée en puissance " de l'intolérance et appelle à faire front commun contre la normalisation de la haine. Selon lui, l'Onu, façonnée par l'Holocauste, " se doit d'être toujours en première ligne dans la lutte contre l'antisémitisme et toutes les autres formes d'intolérance religieuse et de racisme ". Aussi, il est convaincu que " grâce à l'éducation et à la compréhension mutuelle, nous pourrons bâtir un monde où la dignité de chacun et les droits de l'Homme seront respectés, et où nous pourrons tous vivre ensemble dans la paix ".