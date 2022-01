Afrique de l'Ouest: Coups d'État dans l'espace CEDEAO/Prochain sommet de l'Ua - Moussa Faki prend conseil auprès du Président Ouattara

Le Chef de l'État s'est entretenu, hier, avec le président de la Commission de l'Union africaine.

Le Président Alassane Ouattara a reçu, hier, en fin de soirée, à sa résidence, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Dans sa déclaration, il a indiqué qu'il est venu s'informer et prendre conseil auprès du Chef de l'État, dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest, au moment où cette région se trouve confrontée à des changements anticonstitutionnels. "Je suis en tournée en Afrique de l'Ouest qui, comme vous le savez, est marquée, ces derniers temps, par des changements anticonstitutionnels, des coups d'État...", a-t-il déclaré à la fin de l'audience.

Aussi a-t-il souligné qu'après avoir rencontré d'autres hauts dignitaires de certains pays de cet espace communautaire, il a souhaité échangé avec le Président Alassane Ouattara. "Je me suis rendu à Accra pour rencontrer le président en exercice de la Cedeoa. Je suis également allé à Bamako pour échanger avec les autorités de la transition malienne. A Dakar, j'ai rencontré le Président Maki Sall du Sénégal, futur président de l'Union africaine. Et ce soir, je suis à Abidjan pour échanger avec le Président Alassane Ouattara sur cette situation, puis m'informer et prendre des conseils", a-t-il expliqué.

Le président de la Commission de l'Ua a également fait savoir que ces différentes audiences à Accra, Bamako et Dakar, y compris celle d'Abidjan, entrent dans le cadre de la préparation du futur sommet de l'organisation panafricaine. "Nous sommes dans la préparation de notre sommet ordinaire qui se tiendra à la fin de la semaine prochaine. Il est donc tout à fait normal, en tant que président de la Commission, d'échanger pour être mieux informé des réalités du terrain", a-t-il poursuivi.

Il a révélé, par ailleurs, que la rencontre de l'Union africaine va porter sur la recherche de solutions dans les pays en proie aux changements anti-démocratiques. "Le sommet sera certainement consacré, en grande partie, aux questions de paix, de sécurité et de stabilité sur notre continent ", a-t-il précisé.

Moussa Faki Mahamat s'est réjoui de sa rencontre avec le Chef de l'État. Il a assuré qu'avec lui, il a eu les conseils à même de lui permettre de préparer sereinement le sommet. "Comme à l'accoutumée, j'ai été reçu avec beaucoup de sollicitude par le Président Alassane Ouattara. J'ai été suffisamment informé sur la situation dans la région; j'ai eu pas mal de conseils qui me seront utiles pour la préparation et les discussions que nous aurons sur la situation dans la sous-région et en Afrique", a-t-il conclu.

En plus du Mali et de la Guinée, le Burkina Faso vient d'enregistrer un énième un coup d'État, en début de semaine .