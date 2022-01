Afrique: CAN 2021 - Maxwel cornet, attaquant des eléphants - "Le plus important, c'est de continuer de travailler pour espérer faire mieux en 2023"

interview

Cette élimination au goût amer à la CAN 2021, m'empêchera pas les Éléphants à continuer de travailler pour relever le prochain challenge; la CAN 2023! C'est ce que relève Maxwel Cornet en zone mixte après l'élimination de la Côte d'Ivoire, de la CAN 2021 au Cameroun.

Cette élimination vous laisse-t-il un goût amer ?

On a montré un grand jeu face à l'Égypte. Mais la chance n'était pas de notre côté. On a été très solide et technique. Nous avons eu des occasions, malheureusement la chance n'a pas été de notre côté. On se prépare pour les prochains challenges. En 2023 en Côte d'Ivoire, on espère faire mieux.

Les Pharaons étaient bien meilleurs que vous ?

On a été à la même hauteur de jeu. Ils ont eu des occasions de buts, nous, aussi . Nous avons tout donné. On a fait ce qu'on pouvait, c'est la chance que nous n'avons pas eue. Nous avons tenu jusqu'à la fin. L'Egypte est une grande nation de football, ils ont aussi croisé la Côte d'Ivoire sur leur chemin. C'était un jeu collectif, avec beaucoup de tactique et de rapidité. Mais, la finition devant le filet n'a pas été.

Votre avenir dans la sélection?

Je suis là. Si la sélection a besoin de moi, je n'hésiterai pas à répondre. Les échecs font partie de la vie d'un homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas gagné, prochainement on peut gagner. On a vu de grandes nations de football sortir de cette CAN et de petites équipes battre certaines grandes nations. C'est aussi une compétition. On n'avait pas prévu cette défaite mais, c'est arrivé. Le plus important c'est de rester constant. Continuer à travailler afin de relever les défis futurs.

C'est vrai que vous sortez de la compétition, mais comment avez-vous trouvé le niveau de cette 33è édition de la coupe d'Afrique ?

C'était un très bon niveau. Il n'y avait pas de petite équipe. Nous avons vu de grandes équipes sortir de cette compétition et de petites équipes monter en puissance. Cela prouve que le niveau est bon. On ne sous-estime plus une équipe. Les temps ne sont pas pareils. Chaque nation travaille son football.