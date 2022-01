Gabon: Union nationale - Paul Marie Gondjout appelle Paulette Missambo au respect des textes du parti

Que se passe t-il au sein de l'Union Nationale (UN), ce parti politique de l'opposition gabonaise ? C'est du moins, une des questions que se pose le commun des Gabonais.

Paul-Marie Gondjout en sa qualité de militant a adressé une lettre, ce 26 janvier 2022, à son ancien challenger, la Présidente de sa formation politique, Paulette Missambo. Lettre dans laquelle, l'ancien Secrétaire Exécutif sous Zacharie Myboto, dénonce les dysfonctionnements au sein de leur parti.

C'est une lettre qui date du 26 janvier 2022, deux semaines jour pour jour, après la rentrée politique de l'Union Nationale à Libreville, le 08 janvier dernier. Une lettre adressée à Paulette Missambo par Paul-Marie Gondjout, son ancien challenger à la présidence de leur parti politique. En sa qualité de militant, il a fait constater plusieurs dysfonctionnements au sein de cette formation politique de l'opposition gabonaise .

De la délocalisation du siège du parti

Paul-Marie Gondjout dit tout haut ce que pensent tout bas certains militants de l'Union Nationale. Il affirme que sans qu'une décision officielle n'ait été prise et communiquée à l'ensemble des militants, la Présidente a délocalisé le siège du parti pour le transférer à son QG de campagne. "C'est apparemment un choix politique de rupture avec l'histoire et des symboles de notre parti dans lequel s'engage votre bureau. Je pense que les militants de l'Union Nationale méritent d'être édifiés sur les raisons réelles de cette délocalisation fait-il savoir".

Quid de la nomination des représentants provinciaux ?

Paul-Marie Gondjout s'étonne de la décision prise par la Présidente Paulette Missambo, de nommer deux représentants provinciaux (Haut-Ogooué et Ngounie). Deux représentants qui selon lui, n'étaient pas militants du parti à la date de leur nomination. Et de rappeler à des fins utiles que l'article 29 de leurs statuts encadre le rôle et les compétences du représentant provincial, les articles 20 à 28 en font de même pour les bureaux de cellule et de coordination.

De la campagne d'adhésion au sein du parti

La campagne d'adhésion au sein de l'Union Nationale a été lancée depuis le 20 janvier dernier et ce, jusqu'au 31 du mois. Ce parti de l'opposition gabonaise, selon Paul-Marie Gondjout, a décidé d'une campagne d'adhésion au sein du parti organisée pendant 10 jours dans des carrefours de la capitale. "Je voudrai juste rappeler que les adhésions selon les termes de l'article 20, alinéa 7 1er tiret des Statuts, complétés par l'article premier du règlement intérieur se font dans et par les organes de base dans un principe de permanence" fait-il observer.

Dans sa lettre, le militant et membre fondateur de l'Union Nationale a tenu à rappeler à sa Présidente que dans son allocution de rentrée politique le 8 janvier dernier "elle prônait opportunément le rassemblement et la transparence, comme le mode de gestion du parti qu'elle souhaite. Mais force est de le constater, et il le regrette, que certains faits et décisions désorientent les militants, ils pourraient porter atteinte aux équilibres qui ont fait le fondement de l'Union nationale ", souligne Paul Marie Gondjout.

Après avoir énuméré les dysfonctionnements constatés au sein de la gestion du parti, Paul-Marie Gondjout tient de tout coeur que les textes du parti soient respectés ." Voici relevés madame, les quelques dysfonctionnements qui sont l'objet de l'inquiétude et du malaise au sein de nos rangs et que je voulais soumettre à votre particulière attention. Il est urgent de les régler pour éviter des effets dommageables pour notre parti" finit-il par conclure.