Afrique: 33ème CAN - Cameroun 2021 - Paulin Danho exhorte à l'union sacrée autour de l'équipe nationale

"Le sport est le socle de notre unité nationale" dixit le ministre de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sportive. C'est en connaissance de cause que Paulin Danho a appelé à l'union sacrée et à la solidarité autour des Eléphants, présents à la CAN 2021 au Cameroun.

"Je veux vous dire qu'il est passé le temps des intrigues. Allons résolument vers le soutien des Eléphants. La Côte d'Ivoire est belle quand elle est rassemblée et belle de sa diversité", a dit le chef de la délégation ivoirienne lors d'un déjeuner avec les journalistes ivoiriens, au sein du Village des Eléphants, le dimanche 23 janvier, dans le quartier de Bonapriso à Douala.

La Côte d'Ivoire, a continué Paulin Danho, est au Cameroun avec un double objectif. Remporter la CAN 2021 et prendre le flambeau de l'édition 2023, la 34e, en Côte d'Ivoire. Et sur ces deux ambitions, le pays a les moyens de les réaliser. "Nous ne sommes pas venus, ici, en touristes. Nous sommes venus au Cameroun pour gagner la coupe. Nous avons une équipe qui monte en puissance. Nous venons de montrer que nous avons un potentiel. Et ce potentiel commence à se structurer", a-t-il décortiqué.

La Côte d'Ivoire respectera le cahier de charges, a-t-il rassuré, invitant les journalistes à s'impliquer dans la promotion de la CAN 2023 et de la Côte d'Ivoire. "Nous serons prêts pour cette compétition. A partir de février 2022, nous recevrons la CAF à Abidjan. Il y a quelques réglages à faire afin que nous soyons prêts, six mois avant la CAN. Faites la promotion de la Côte d'Ivoire, des Eléphants et de la CAN 2023", a conseillé le ministre des Sports. Se prononçant sur le Village des Eléphants dont la Côte d'Ivoire est le seul pays à en avoir, Paulin Danho s'est montré enthousiaste.

Si le village remplit toutes les "commodités à l'image de notre pays", c'est surtout la présence massive des chefs Bamiléké, les chefs de terre, à l'inauguration qui retient encore plus son attention. "Cela démontre que la Côte d'Ivoire est un pays qui se fait respecter et qui démontre son rayonnement sur le plan international", a conclu le ministre des Sports. La Côte d'Ivoire sera opposée à l'Egypte, le mercredi 26 janvier, en huitième de finale de la CAN 2021, au stade Japoma à Douala. Le ministre de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sport OUATTARA GAOUSSOU A DOUALA