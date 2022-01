Tunisie: Journée Mondiale de la Douane | Smart Customs Hackathon 2022 - Innover les méthodes de travail...

Des solutions technologiques innovantes et pertinentes pour une transformation concomitante de la douane à l'ère du digital.

À l'occasion de la Journée mondiale des douanes célébrée cette année sur le thème "L'accélération de la transformation numérique de la douane par le développement d'une culture de la donnée et d'un écosystème performant", une conférence de presse a été organisée, les 25 et 26 janvier 2022, par la Direction générale des douanes. Cette dernière a pour objectif de déboucher sur des solutions numériques innovantes et novatrices en adoptant les technologies de l'intelligence artificielle.

Dans son allocution, le commandant Abdelhakim Labidi a révélé que le Hackathon regroupe 60 participants, répartis en 13 équipes composées de start-up, d'étudiants et de professionnels sélectionnés parmi 175 inscrits à la compétition. Le but de cette plateforme est d'innover les méthodes de travail de dédouanement et du contrôle de la douane et de moderniser les services rendus à ses usagers. A titre de rappel, l'inscription au Hackathon a démarré depuis le 9 décembre 2021 via le site web de la douane, et ce dans le cadre du forum scientifique sur la douane intelligente.

Deux infos-sessions ont été organisées par la suite, les 14 et 21 décembre 2021, au sein de l'incubateur de la douane, une structure de création et de développement créée au sein du nouveau siège de la direction générale. Au cours de ces deux rencontres, des actions de communication ont été menées suivies d'ateliers de formation à distance du 17 au 20 décembre 2021 animés par des experts dans le domaine des technologies modernes et des cadres compétents en matière douanière.

Les équipes participantes, qui ont été encadrées et accompagnées par des experts et des spécialistes du milieu universitaire, du secteur privé et de la douane, ont disposé de 24 heures pour relever le défi et présenter leurs prototypes au cours de la cérémonie de clôture qui s'est tenue le 26 janvier 2022. Les lauréats ont reçu des prix lors de la cérémonie de clôture.