Ile Maurice: Déploiement - La police s'active

La police a prévu un calendrier de travail hier pour que le recomptage des voix de la circonscription n°19, Stanley-Rose-Hill, le 1er février, au collège GMD Atchia à Port-Louis, ait lieu sans anicroche. Pour ce faire, l'Emergency Response Unit, la Special Support Unit, la Special Mobile Force (SMF), la National Coast Guard, la Traffic Branch, la National Security et la police administration seront mobilisées. L'exercice se fera en présence de l'Acting Master and Registrar, Wendy Rangan.

Les quarante boîtes grises contenant les bulletins de vote de la circonscription n°19 sont actuellement sous la garde du SMF à Vacoas. À partir de 6 h 45 le mardi 1er février, des représentants de l'Electoral Commission Of- fice, de l'Electoral Supervisory Committee (ESC), de la SMF, de l'Ag. Master and Registrar seront présents à la SMF pour récupérer les fameuses boîtes.

Sous forte escorte policière

Le chargement et le déchargement des boîtes se feront sous escorte policière et seront transportées sous scellés à bord de véhicules du ministère du National Infrastructures and Community.

L'Assistant Commissioner of Police (ACP) de la SSU et l'ACP SMF mobi- liseront une équipe armée pour escorter le transfert aller et retour sous la supervision du Deputy Commissioner of Police. Deux commandos de la NCG veilleront, armés, dans un camion et deux riders assureront le libre passage du convoi sur la route. Équipes d'escorte et riders se rapporteront au SMF Mobile Wing à 6 h 15 ce mardi 1er février pour un briefing. L'ACP de la SMF désignera un surin- tendant adjoint de la police pour commander le transfert du convoi. Ce dernier voyagera dans un véhicule de la SMF et sera responsable de la sécurité du transfert des boîtes grises vers le centre de comptage, à l'aller et au retour.

Après le recomptage

Après l'exercice de recomptage, l'Ag. Master & Registrar remettra les bulletins de vote scellés dans les boîtes grises aux représentants de l' ECO et de l'ESC pour qu'ils les retournent à la SMF à Vacoas. La police assurera également la sécurité des 20 salles désignées pour l'exercice de recomptage.

Pour les réclamations des résultat

s Au centre de proclamation, à l'école de Notre Dame de Victoire à Rose-Hill, le Commandant Wes- tern Division mobilisera un nombre suffisant de policiers pour le maintien de l'ordre à l'intérieur et à l'extérieur du centre.