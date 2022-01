Congo-Kinshasa: A l'occasion de la journée de la rentrée des activités politiques - Adolphe Muzito et Nouvel Elan annoncent des actions d'envergure sur terrain en cette année 2022

Après une courte durée de congé des fêtes de fin d'années, Nouvel Elan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a lancé ce jeudi 27 janvier 2022, à son siège social, la rentrée de ses activités politiques.

A cette occasion, un point presse a été organisé afin de statuer sur les objectifs à atteindre pour cette année 2022. Le Secrétaire Général de ce parti, Blanchard Mongomba a profité de cette aubaine pour fustiger les rumeurs qui circulent sur la relation "froide" entre le président de son parti et Martin Fayulu.

Devant la presse et en présence des militants et membres de sa famille politique, le Secrétaire Général du Nouvel Elan a précisé l'opinion sur les racontars qui se disséminent çà et là, faisant état d'une prétendue guéguerre qui existerait entre les deux membres du présidium de Lamuka, Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Fustigeant cette "fausse" rumeur, Blanchard Mongomba a indiqué qu'"Il n'y a aucun problème entre les présidents Adolphe Muzito et Martin Fayulu. Ils sont tous deux membres du présidium de la coalition Lamuka.

La tournée du président Martin Fayulu rentre dans le cadre de l'autonomie de chaque parti politique, conformément à nos textes. Aujourd'hui, nous avons fait la rentrée politique comme Nouvel Elan. Ça veut dire qu'au-delà de notre parti au sein de Lamuka comme coalition politique, chaque parti politique a le droit de mener ses activités pour la reconquête de la souveraineté de notre peuple. ADD Congo également a fait sa rentrée politique. Ça ne pose aucun un problème. Le mal, c'est lorsque dans sa liberté, un parti prend des initiatives qui vont à l'encontre des objectifs de Lamuka".

Pour prouver le contraire des spéculations des "détracteurs" de cette coalition, le SG du Nouvel Elan a félicité et encouragé le parti cher à Martin Fayulu, l'Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDE), pour le méga meeting populaire qu'il organise ce vendredi 28 janvier dans la province de la Mongala.

L'heure n'est plus à s'endormir. Le Secrétaire Général de Nouvel Elan a, en effet, dévoilé les objectifs à poursuivre au cours de cette année 2022. Parmi lesquels, la tournée en juin prochain de l'initiateur et président national du Nouvel Elan, Adolphe Muzito sur toute l'étendue de la RDC. "En cette nouvelle année, nous allons poursuivre trois objectifs à savoir : consolider l'implantation et la dynamisation de nos bases ; à ce sujet, nous annonçons la tournée de notre leader sur toute l'étendue du territoire national au mois de juin prochain.

Le deuxième objectif, Nouvel Elan va poursuivre le combat de la résistance avec ses alliés pour des élections libre, démocratique et transparente dans le respect du délai constitutionnel avec un bureau de la CENI dépolitisé. Le troisième objectif, Nouvel Élan va se mettre à préparer son offre politique qui sera présentée en 2023. Comme vous le savez, l'année 2023 est une année électorale et Nouvel Elan se prépare bien évidemment à présenter son offre pour ne pas dire que nous ne sommes que dans la résistance mais également et surtout dans la vision de l'initiateur du parti", a-t-il précisé.

Le combat est loin de battre en retraite. Le SG du Nouvel Elan Blanchard Mongomba l'a bel et bien souligné. Ce cacique du parti cher à Adolphe Muzito et membre de Lamuka confirme la poursuite des revendications jusqu'à obtenir gain de cause. Il pense que "le peuple va se déterminer, s'imposer de manière à résoudre cette question de la dépolitisation du bureau de la CENI".