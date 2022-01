Congo-Kinshasa: Après évaluations, validation et remise - ESU - Muhindo Nzangi annonce la distribution des maquettes du système LMD à partir de la semaine prochaine

Les professeurs d'Universités chargés de l'élaboration et de la validation des maquettes du système LMD étaient reçus par le ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) ce mercredi 26 janvier.

Mission accomplie, ces enseignants étaient passés déposer les maquettes auprès du ministre de tutelle pour le début de la phase du lancement de ce nouveau système dans tous les instituts supérieurs et Universités de la République Démocratique du Congo.

Validées depuis 19 Janvier dernier après la session extraordinaire des conseils d'administration, le dernier lot des maquettes du système LMD étaient remises auprès du ministre de l'ESU, Muhindo Nzangi. Les autres maquettes étaient déposées peu avant celles des Instituts Supérieurs de Commerce (ISC) qui étaient réceptionnées ce mercredi 26 janvier 2022.

Au sortir du bureau du ministre, ces professeurs ont, par la bouche de leur point focal, le professeur Gamela, tenu à préciser sur l'essentiel de cette rencontre avec le Ministre Muhindo. "Nous sommes venus remettre les maquettes ou les programmes pour les ISC, étant donné que le gouvernement a décidé que l'on bascule dans le nouveau système LMD. Et donc à notre niveau, le travail est terminé", a signalé ce corps académique qui a ajouté : " on change radicalement la méthode de l'approche. C'est maintenant une approche par objectif. On veut former quelqu'un qui a un profil donné et donc on lui donne des enseignements qui lui conviennent pour ce profil ".

Tout heureux du travail abattu par les professeurs et surtout de parachever cette réforme, Muhindo Nzangi a, à cette occasion, confirmé que le travail de reproduction des maquettes a déjà débuté et que d'ici la semaine prochaine, elles (les maquettes) seront distribuées dans tous les établissements du pays.