Congo-Kinshasa: Assainissement et amélioration du climat des affaires en RDC/ANAPI - Anthony Nkinzo recommande la participation élevée des autorités concernées et l'implication des administrations ministérielles

A l'initiative du Ministre d'Etat en charge du Plan, Christian Mwando, l'amélioration du climat des affaires en RDC, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI), par son Directeur Général, Anthony Nkinzo, a présenté un rapport d'assainissement composé des diagnostics des problèmes posés par le secteur privé.

Ce rapport a été présenté, lors de la réunion de Sous-groupe Thématique Climat des affaires, Partenariat Public-Privé, hier jeudi 27 janvier 2022 à l'Hôtel Béatrice. Des diagnostics et des solutions brillamment exposés en présence des membres du Gouvernement, à savoir : le Ministre d'Etat chargé du Plan, Christian Mwando ; le Ministre d'Etat chargé de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu ; la Ministre de travail, Emploi et Prévoyance Sociale, Claudine Ndusi ; le Ministre de l'Industrie Julien Paluku ; le Ministre des Transport, Chérubin Okende ; le Ministre des Affaires Foncières, Sakombi Molendo ainsi que des experts qui, de commun accord, ont tablé cette épineuse question relative à l'amélioration du climat des affaires.

Objectifs

Il était question d'analyser les doléances exprimées par la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), soumises aux autorités congolaises, quelques mois auparavant, au sujet de la dégradation du climat des affaires dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Ce qui appelle à l'assainissement de l'environnement politique, institutionnel et comportemental dont la mise en place de nouvelles orientations permettrait, à coup sûr, d'encadrer le secteur privé, tout en touchant, très souvent, à ses rendements.

Etant donné que la stabilité ou l'instabilité de ces trois axes ont de l'influence sur l'environnement climat des affaires en RDC, le besoin d'y apporter des mesures d'amélioration s'est fait ressentir par toutes les parties prenantes pour atteindre des meilleurs résultats.

Etat de lieu du climat des affaires

D'entrée de jeu, dans son exposé, Anthony Nkinzo a étalé aux yeux de tous, les problèmes liés à la législation inadaptée dans le secteur, de l'absence de solution et celui de la carence des champions des réformes qui, selon lui, est un élément important dont il exprime le souhait de l'insertion dans différents cabinets ministériels des conseillers en charge des réformes.

D'autant plus que le pilotage, pour la plupart, revient uniquement aux Ministres, réalité non appréciée et ne méritant pas d'être saluée.

De plus, au vu du constat de la résistance due à un taux élevé d'inadéquation de vision au sein des administrations, ce qui traduit l'inefficacité des décisions prises par les Ministres et affaiblit les résultats attendus.

Anthony Nkinzo a également présenté les difficultés d'accès au crédit et au financement, la corruption, la sécurité juridique et juridique et judiciaire.

Pour ce qui concerne les provinces, il a établi le constat d'une instabilité politique dans celles-ci, une faible structuration du développement du petit commerce, les tracasseries administratives et policières, l'accès difficile à l'énergie électrique, ainsi que la prédominance du secteur informel qui crée un grand fossé pour l'avancement du climat des affaires en RDC.

Contraintes des opérateurs économiques

Cependant, au cours de cette réunion de grande envergure, la voix des opérateurs économiques a été portée haut par le DG Anthony Nkinzo. Ces derniers éprouvent, selon lui, des difficultés pour lancer et développer leurs entreprises. Car, les processus s'avèrent longs, complexes, et coûteuses, allant à plus de 6 mois et qui, malheureusement, rencontrent des agents publics faisant preuve de manque de courtoise et des reports à répétition des rendez-vous.

Et, en conséquence, puisqu'au final, l'on est découragé, ce type de comportement accentue l'expansion du secteur informel qui s'érige, pourtant, en un frein à la croissance de l'économie congolaise.

Recommandations de l'ANAPI

Au regard cette situation, le DG de l'ANAPI a "proposé une gouvernance de développement, en demandant la participation élevée des autorités concernées, et l'implication des administrations ministérielles. Mais aussi le traitement rapide des dossiers des investisseurs sans corruption, l'accord dans les rapports égales avec tous les citoyens, le sens de responsabilité car les autorités devraient rendre comptes de leurs actes vis-à-vis de tous, et la transparence des lois dans ce secteur aux grands enjeux".

Il a rajouté aussi qu'hormis cet aspect, "il faudra tenir compte de l'assainissement de l'environnement des affaires par la simplification des formalités administratives, et rationalisation des impôts et taxes, l'élimination des tracasseries et abus, ce qui rendra la RDC compétitive, attractive, avec une économie émergente".

Vers une soumission des résolutions en Conseil des Ministres

En sa qualité de Président du Groupe thématique du climat des affaires Partenariat Public-Privée, le Ministre d'Etat Christian Mwando a estimé que cette réunion était nécessaire pour apporter les diligences nécessaires aux problèmes susmentionnés. Pour sa part, "la FEC dénonce plusieurs missions de contrôles fiscaux et parafiscaux, économiques subis par les opérateurs économiques, par des services étatiques. Et, une difficulté de coordination de ces services qui sont nombreux et font tous le même le travail durant la même période. Les entreprises se sentent acculées et fustigent cette tracasserie systématique, ce qui justifie la correspondance du 6 décembre 2021 faite par son Président qui avait saisi le Ministre des Finances, liant aussi la problématique de la régularisation de la TVA".

Ensuite, il s'est complété en reconnaissant "qu'après plusieurs observations, ces missions ont engendrées des conséquences négatives sur le fonctionnement normales des entreprises affectant le climat des affaires en République Démocratique du Congo".

Pour tenter de résoudre cette situation somme toute préoccupante, Christian Mwando, le Ministère d'Etat chargé du Plan, a suggéré la prise en compte de chaque doléance annexée et recommandé à chaque Ministère concerné, de réagir et d'apporter sa contribution.

Aussi, a-t-il annoncé qu'à son niveau, le lancement des travaux dont la commission d'experts sera déployée pour des propositions avant de lever d'autres options.

Mais, pour une meilleure prise en charge de ces questionnements, ces résolutions seront d'abord rapportées et présentées en Conseil des Ministres afin de redorer l'image de la RDC, conformément au vœu du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a-t-il conclu.