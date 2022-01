Congo-Kinshasa: Fini les travaux, résolutions formulées pour l'essor de la presse en RDC - EGCM - Un véritable pari gagné pour Patrick Muyaya Katembwe !

Ça y est! Les états généraux de la communication et médias se sont clôturés en beauté au centre catholique Nganda. Débutés depuis mardi 25 janvier dernier, ces assises ont été marquées hier par la mise sur pied d'une série de recommandations issues de travaux en commissions, lesquelles recommandations seront présentées au Gouvernement et au parlement pour la phase et le processus d'exécution dans les jours à venir.

De la commission de viabilité économique de médias à la commission de politique nationale de la Communication et de réflexion sur la mise en place du Conseil National de la Presse (CNP) en passant par la commission des textes, toutes les recommandations formulées s'inscrivent dans la droite ligne de la détermination du Ministre de la communication et médias, Patrick Muyaya, de refonder mordicus le secteur de la presse en RDC durant son passage à la tête de ce ministère.

Parmi les recommandations, il y a la redynamisation de la Radiotélévision Nationale Congolaise, la réhabilitation de la tour de cette chaine publique et de tous les autres médias appartenant à l'Etat, à l'instar de l'Agence Congolaise de Presse (ACP), l'assainissement de l'espace médiatique congolais en vue de l'éradication des moutons noirs. Un accent particulier a été mis sur le Renatelsat, qui devra jouer véritablement son rôle de diffuseur et télé distributeur public des programmes par les canaux les plus modernes.

Durant les travaux, les membres de la commission de viabilité de médias ont aussi formulé une recommandation allant dans le sens de ramener la tutelle de l'ARPTC au niveau du Gouvernement, équiper toutes les médias publics de matériels tout neufs, renforcer les conditions de création des entreprises de presse, opérationnaliser le mécanisme des aides indirectes et directes de l'Etat aux entreprises de presse, exiger un permis de travail aux correspondants permanents étrangers et envoyés spéciaux étrangers, exiger aux médias étrangers employant des journalistes congolais sur le plan national, un contrat, installer au sein du CSAC une unité pouvant faciliter la concurrence dans le domaine de la publicité, interdire aux médias appartenant aux organisations onusiennes la production des contenus générateurs de revenus, interdire aux médias onusiennes la diffusion gratuite d'offres d'emploi concurremment aux médias congolais, supprimer la redevance de conformité, la redevance ANR, encourager la mise sur pied des régies publicitaires dans les médias, opérationnaliser la collecte de la redevance de l'audiovisuel pour les médias publics, obliger les médias publics et privés à maitriser leurs charges en ce qui concerne le personnel, limiter la publicité sur les médias publics par un pourcentage clairement défini et tant d'autres. Tous les détails possibles seront dévoilés dans le rapport général qui sera dressé par le comité organisateur.

Pour rappel, les états généraux de la communication et médias ont été lancés par le Chef de l'Etat, mardi dernier au cours d'une cérémonie officielle à l'hôtel du Fleuve. Plusieurs participants, professionnels de médias et experts ont pris part à ce-rendez-vous qui vise la refondation du secteur de la presse en République Démocratique du Congo. Après un grand travail abattu par le Ministre Patrick Muyaya, il ne reste plus que la grande phase d'exécution de recommandations par le Gouvernement.