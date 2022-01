Maroc: INDH à Essaouira - Rencontre interactive avec les porteurs de projets bénéficiaires

Essaouira — Une rencontre interactive avec les porteurs de projets bénéficiaires de financements dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes de l'Initiative nationale pour le Développement Humain (INDH), dans sa phase III, a été organisée, jeudi au siège de la préfecture de la province d'Essaouira.

Cette initiative de l'autorité provinciale, qui a offert l'occasion à ces jeunes bénéficiaires de ce programme ambitieux de livrer leurs témoignages et de faire la lumière sur des expériences réussies de création d'entreprises, a été l'occasion aussi de faire le point sur l'état des lieux des entreprises créées par ces jeunes et des projets en cours de lancement mais aussi de ceux qui font face à certaines contraintes qui entravent leur démarrage.

Ainsi, ces bénéficiaires ont saisi l'occasion pour saluer le soutien indéniable apporté par l'INDH aux jeunes de la province en vue de leur intégration économique, tout en se félicitant de cette initiative de l'autorité provinciale d'être toujours à leur écoute et de la mobilisation des cadres de la Division de l'Action Sociale (DAS) et de la Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), partenaire de la préfecture dans la mise en oeuvre de ce programme à l'échelle de la province, pour leur efforts et leur accompagnement durant les phases pré et post-création des entreprises.

Ils n'ont pas manqué également de mettre le doigt sur certains problèmes et contraintes auxquels font face leurs entreprises, notamment d'ordre procédural lors de la phase de création ainsi qu'en matière de commercialisation de leurs produits.

Dans ce sillage, le gouverneur de la province, Adil El Maliki, a rassuré ces entrepreneurs en herbe de la détermination des autorités compétentes de trouver les solutions appropriées aux différents problèmes soulevés, relevant qu'une plateforme a été mise en place, à cet effet, au profit des bénéficiaires afin de mieux les accompagner et de leur permettre d'y soulever et de préciser la nature des problèmes rencontrés.

De même, ils bénéficieront d'une série d'ateliers de formation et d'accompagnement dans différents domaines inhérents à la gestion de leurs entreprises (fiscalité, commercialisation de produits, et... ), a-t-il ajouté.

Côté chiffres, le gouverneur a fait savoir qu'une trentaine de conventions de partenariat relatives à la création d'entreprises ont été signées en 2020 dans le cadre de ce programme de l'INDH, dont 27 sociétés ont été lancées, alors que les trois restantes sont en cours de règlement.

L'année écoulée, 43 conventions ont été conclues, dont 11 entreprises ont été créées jusqu'à présent, a-t-il précisé, tout en soulignant que les différentes parties concernées œuvreront en vue d'accélérer la cadence pour que les différents projets voient le jour afin d'atteindre les objectifs fixés par ce programme ambitieux.

Cette rencontre a été ponctuée de deux exposés présentés par le chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture, Abdessamad Khairi, et le président délégué de la FRDISI, Hicham Medromi, sur la mise en œuvre du programme d'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes au niveau de la province d'Essaouira.

Une vidéo mettant en lumière des expériences de projets lancés par des bénéficiaires de ce programme, a été projetée à cette occasion, avant qu'il ne soit procédé à la signature de deux conventions de partenariat entre la FRDISI et deux entreprises créées par des jeunes.