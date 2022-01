Congo-Brazzaville: Environnement - L'Union européenne apporte son soutien au pays

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE), Giacomo Durazzo, a étalé un certain nombre de projets que son institution va pouvoir appuyer au Congo, au sortir de son entretien avec la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, le 27 janvier.

La ministre Arlette Soudan-Nonault et l'ambassadeur Giacomo Durazzo ont fait le point de la coopération entre l'UE et le Congo dans le domaine de l'environnent, notamment sur le Bassin du Congo et le Fonds bleu. Ils ont évoqué, bien entendu, les questions liées aux tourbières, au crédit carbone, au programme pluriannuel de l'UE, ainsi que le prochain sommet des chefs d'État prévu à Bruxelles, en Belgique.

A propos du Bassin du Congo et du Fonds bleu, les deux personnalités ont décidé d'une réunion un peu plus technique entre les techniciens pour retenir les projets et programmes prioritaires pour le Fonds bleu que l'UE pourrait apporter soutenir. Cette première discussion plus politique sera ensuite suivie d'une discussion plus technique.

Arlette Soudan-Nonault et Giacomo Durazzo ont aussi évoqué la question des tourbières qui est un sujet important pour le Congo. La ministre a fait état du travail qui se fait pour l'identification des nouveaux sites, des nouvelles potentialités des tourbières qui sont des puits de carbones importants. A propos de ces nouvelles découvertes, l'UE verra dans quelle possibilité appuyer le Congo, a indiqué le diplomate européen. Quant aux des crédits carbones qui sont si importants, l'UE apportera son soutien à cette initiative et verra comment les utiliser de façon optimale.

Les deux personnalités ont également parlé du prochain sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine qui aura lieu en mi-février à Bruxelles ; sommet auquel les chefs d'État prendront part et au cours duquel les thématiques d'environnement et de conservation seront soulevées.

Répondant à la presse en ce qui concerne les projets de l'UE pour le Congo et particulièrement pour le ministère de l'Environnement, l'ambassadeur Giacomo Durazzo a dit: " Nous avons adopté le plan de financement multi-annuel pour les trois prochaines années pour Congo. Il y a une enveloppe de 73 millions d'euros dans laquelle plusieurs secteurs prioritaires sont pris en compte dont le secteur de l'environnement. Nous considérons que le Congo doit s'engager dans une transformation de son économie, vers une économie verte, plus résiliente, pour sortir du tout pétrole. Et donc, nous allons accompagner le Congo en termes d'énergies renouvelables, de conservation de ses forêts et de son patrimoine environnemental. "

Le diplomate européen a précisé par la suite que ce programme multi-annuel se décline chaque année en des projets et programmes qui sont identifiés. Pour cette année, des projets ont été identifiés en ce qui concerne l'environnement, dans l'appui à l'initiative Cafi dans laquelle l'UE va doter quinze millions d'euros à l'Agence française de développement qui en est partenaire pour l'exécution du programme. " Il y a des nouveaux projets et programmes qui doivent être aussi identifiés. Et nous avons parlé avec la ministre de ces sujets-là, et voir comment, dans l'identification des nouveaux projets qui vont être formulés par l'Union européenne, les préoccupations et les priorités du ministère de l'Environnement seront prises en considération ", a signifié Giacomo Durazzo.