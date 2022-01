Algérie: Drogue - Plus de 6.700 toxicomanes pris en charge durant le 1er semestre 2021

Alger — Plus de 6.700 toxicomanes ont bénéficié d'une prise en charge médicale et thérapeutique durant le premier semestre de l'année 2021, selon un bilan de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT), qui relève que le cannabis représente 36,17 % des produits de drogues consommés .

"Au total, 6.799 toxicomanes ont bénéficié d'une prise en charge médicale et thérapeutique durant le premier semestre de l'année 2021, dont 2.832 bénéficiaires sont âgés entre 16 et 25 ans, soit 41,65 %", a précisé l'Office.

Concernant les tranches d'âge des toxicomanes traités durant cette période, le bilan fait état également de 2.705 personnes âgées entre 26 et 35 ans, 1.195 ont plus de 35 ans et 67 ont moins de 15 ans.

Le bilan relève également que 53,73 % du nombre total de ces toxicomanes sont sans emploi .