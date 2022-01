Gabon: La plateforme de coordination lancée par le ministre gabonais de la Santé

Libreville, le 27 janvier 2022 - Le Ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a procédé ce jour, au lancement de la de la Plateforme de Coordination des partenaires techniques et financiers du Ministère de la Santé.

Instituée par arrêté ministériel, la plateforme de coordination est un cadre de concertation ayant pour mission principale, d'assurer la coordination et le suivi- évaluation de la politique du Gouvernement en matière de santé. Elle est placée sous l'autorité du Ministre de la Santé qui en assure la Présidence.

Saisissant cette occasion, le Ministre a rappelé que la mise en place de cette plateforme obéit à la volonté manifeste du Président de la République et aux orientations de Madame le Premier Ministre de maintenir un dialogue permanent et franc avec les différents partenaires techniques et financiers. Pour lui, cette plateforme doit être fédérateur de l'ensemble des Partenaires Techniques et Financiers du Ministère de la Santé afin de mutualiser les moyens et suivre l'évolution des différents projets gouvernementaux et bilatéraux de développement. A cet effet, le Ministre a invité ces derniers à véritablement s'imprégner du Plan d'accélération de la transformation (PAT) et du Programme gouvernemental Gabon Egalité chers aux plus hautes autorités du pays.

A l'unanimité, les Partenaires Techniques et Financiers ont salué la mise en place de ce cadre stratégique qui permettra d'optimiser leur partenariat avec le Ministère de la Santé car pour eux, l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) passe par un cadre de concertation pour une synergie d'actions des partenaires.

Outre l'OMS qui en assure la vice-présidence, la plateforme des Partenaires Techniques et Financiers du Ministère de la Santé comprend aussi l'UNICEF, l'UNFPA, l'ONUSIDA, la Banque Mondiale, la BAD, la FAO, l'AFD, le CCM et la cellule du Finex du Ministère de l'Economie.Elle peut faire appel à d'autre partenaires et à toutes personnes dont la contribution est nécessaire. Elle se réunie une fois par trimestre.