Afrique: CAN 2021 - " On vous rendra très fiers", la promesse de Kalidou Koulibaly au peuple sénégalais

Le Sénégal, qui n'a toujours pas encaissé le moindre but, vise cette année le premier titre de son histoire en Coupe d'Afrique.

Depuis l'élimination de l'Algérie, le Sénégal fait office de grand favori dans cette CAN 2022. Les Lions de la Teranga ont eu du mal à se mettre en route dans cette compétition. Lors de la phase de poules, l'équipe d'Aliou Cissé n'a pas réellement convaincu. Après une phase de poules compliquée, le Sénégal a montré un meilleur visage en huitième de finale contre le Cap-Vert (2-0).

" Peuple Sénégalais, on va essayer de vous donner de la joie. Beaucoup de forces et d'envies de notre part et on espère qu'on vous rendra très fiers. Restez derrière nous et on fera tout pour ne pas vous décevoir. J'espère qu'on rêvera tous d'un sacre sénégalais", a déclaré Kalidou Koulibaly dans une vidéo postée par la CAF sur son compte Twitter.

Rappelons que le Sénégal affronte ce dimanche la Guinée Équatoriale en quarts de finale au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Coup d'envoi, 19h GMT.