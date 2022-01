Congo-Kinshasa: Littérature - La 8ème Fête du livre de Kinshasa confirmée du 1er au 20 février

Du 1er au 20 février 2022, la RDC va vibrer au rythme de la 8ème Fête du livre de Kinshasa, l'un des rendez-vous cultes de la littérature dans la capitale congolaise.

L'annonce officielle de ce rendez-vous a été faite à la faveur d'une conférence de presse animée, ce jeudi 27 janvier, dans la salle de cinéma de l'institut français. "Littérature jeunesse et Edition" est le thème retenu en marge d la 8eédition qui, une fois de plus, va mettre en exergue la richesse de la littérature congolaise, et va servir de cadre d'échange entre les auteurs et le public. Comme à l'accoutumée, cet évènement de haute portée littéraire, avec de multiplies festivités, organisé par le pole Eunic-RDC, et mise en œuvre par l'institut français de Kinshasa, se déroulera sur tout le territoire congolais notamment, dans les villes de Lubumbashi, Matadi, Kisangani, Kinshasa, Goma et Bukavu.

Revenant sur la question du choix du thème, qui place la jeunesse au cœur des assises, Elodie Chabert, déléguée directrice de l'institut français de Kinshasa, estime qu'il est question d'accompagner cette jeunesse, qui est l'avenir de ce pays.

"Nous pensons que cette jeunesse a besoin de se nourrir, besoin de connaitre ses auteurs, connaitre le dynamisme de la scène littéraire congolaise et dans le monde. Elle a aussi besoin des outils pour travailler, et peut être d'éveiller une vocation en elle. Je pense que nous avons le devoir d'accompagner cette jeunesse qui est l'avenir de la RDC, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays", a-t-elle déclaré.

A Kinshasa, neuf jours seront consacrés à la littérature et au domaine du livre et ce, dans tous les coins de la capitale. Au menu, sans compter des tables rondes, des rencontres, des face-à-face écrivains-public, il sera également question des séances de dédicaces, des présentations d'ouvrages, des formations, des ateliers de modération ainsi que d'innombrables débats.

Hormis la participation des bédéistes, des éditeurs, des auteurs littéraires, des slameurs congolais qui seront au rendez-vous en guise des échanges autour de la littérature jeunesse, le comité organisateur, prévoit clôturer la cérémonie comme lors de la dernière édition, par la remise du prix dénommé : " Prix Makomi ". Celui-ci se concentrera cette année sur les productions littéraires les plus intéressantes de l'année 2021. L'objectif est de promouvoir l'Edition au Congo. Le lauréat se verra attribuer une aide à la réédition de son ouvrage afin de rendre celui-ci plus disponible à la vente pour les lecteurs kinois et congolais. Les cinq autres nominés de la compétition recevront chacun : un diplôme de mérite, un abonnement d'une année à la bibliothèque Wallonie-Bruxelles et à la médiathèque de l'IF-Kinshasa.

Ouvert à tous les styles littéraires, ce prix est uniquement réservé aux auteurs de la République Démocratique du Congo.

Pour rappel, la fête du livre de Kinshasa a été fondée en 2013 avec comme objectif de contribuer à l'émergence d'une industrie du livre et de la littérature en République Démocratique du Congo, en multipliant les rencontres, en offrant la lecture des textes des riches scènes littéraires congolaises, en évitant des professionnels reconnus dans leur domaine, auteurs, journalistes, critiques littéraires, modérateurs de rencontres et éditeurs.