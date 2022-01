Cameroun: Orange Cameroun - 20 ans, 11 milliards, trois coupes des Nations avec les Lions indomptable

Ces chiffres ont été donnés par Patrick Benon, le Directeur General de Orange Cameroun. C'était au cours de la visite de travail qu'effectuait le président de la Fédération Camerounaise de Football FECAFOOT, Samuel Eto'o Fils dans les locaux de la Direction générale de la société de téléphonie mobile à Makepe Douala. Et ce n'est pas fini : les primes de qualification, sont prêtes.

La cérémonie a été sobre. Il ne fallait l'ébruiter pour éviter la foule autour du goleador. Eto'o fils a pris de la popularité : davantage avec son élection à la présidence de la Fecafoot " Il n'y pas un endroit ou la présence de Samuel ne crée la foule " le DG de Orange l'a confessé. Quelques journalistes triés sur le volet. Dans sa prise de parole, Patrick Benon a exprimé sa satisfaction et son privilège de recevoir qui fait " briller l'Afrique et le monde entier " Avant de décliner un partenariat entre les lions indomptables et Orange Cameroun qui dure depuis 20 ans. A chaque occasion, la Société de téléphonie mobile apporte sa pierre dans l'édification du Football Camerounais. Sur le compteur de la contribution de Orange, on peut lire trois coupes d'Afrique des Nations gagnées par les lions pour un sponsoring de 11 milliards cfa.

Au demeurant, Orange reste sur les starting block dans l'accompagnement des Lions, surtout au moment ou la compétition se déroule " chez nous ". Pour que " l'engagement que Samuel Eto'o a pris pour le Football Camerounais se fasse avec Orange Cameroun ", le Directeur a déroulé le programme pour la Can TotalEnergies 2021 : Une grande campagne publicitaire pour mobiliser les fans autour des Lions. Des messages de paix et d'unité. Le recours aux talents locaux tels que Maalox, Minks ... pour la mobilisation des jeunes. Une forte présence dans les stades de Football.

Toutes choses qui n'ont pas laissé le président de la Fecaffoot Samuel Eto'o indifférent. Tout en remerciant Orange Cameroun pour cette mobilisation, il " ne pouvait pas s'imaginer de l'émotion qu'il procurait aux millions de Camerounais quand il était sur les stades " L'objectif étant que cette équipe qui fait rêver 27 millions de Camerounais aille le plus loin possible. Pour y parvenir, il faut accompagner les Lions, prier et leur apporter des energies positives. Et Samuel Eto'o a exhorté "Passer le mot dans le respect de l'adversaire et des supporters des autres équipes, supportons nos lions ". Parce que nous ne pouvons pas gagner les trophées ailleurs et le perdre chez nous. Le Directeur de Orange Cameroun a d'ailleurs rassuré " Orange Cameroun a prévu des primes aux lions en cas de victoire à la Can et de qualification au mondial "