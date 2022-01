Afrique: Les programmes de réforme de l'UA revisités par un ancien ambassadeur

Dakar — L'ambassadeur du Sénégal à Bruxelles, Baye Moctar Diop, a présenté jeudi un ouvrage inspiré de la mise en œuvre des chantiers de la réforme institutionnelle de l'UA, lancée en 2017 et à travers lequel il revisite "tous les programmes antérieurs de réforme" de l'organisation continentale.

Intitulé "l'Unité africaine entre ambition et volontés : Le regard d'un ambassadeur africain en poste à Addis-Abeba", cet essai de 238 pages, préfacé par le président de la République, Macky Sall, lève le voile sur "les raisons des succès et des échecs de ces réformes dans la sinueuse voie de la construction de l'Unité africaine".

Le diplomate sénégalais, qui a passé cinq ans en Ethiopie et à l'Union africaine, projette un "regard détaché (... ) sur la marche du continent africain vers l'Unité politique".

"La réalisation de cet idéal se heurte encore à plusieurs écueils que l'Union s'évertue à surmonter progressivement mettant en avant de nouveaux programmes ou adaptant ceux existants", relève-t-il.

L'auteur saisit "cette opportunité pour inviter les lecteurs à une odyssée dans la glorieuse histoire de l'Afrique".

Selon lui, "son appropriation par ses filles et fils ainsi que sa narration et sa vulgarisation constituent le meilleur moyen de surmonter les traumatismes inhibiteurs et leurs effets corrosifs, freins à l'accomplissement du pas décisif de l'Afrique vers son grand destin".

"Au titre de la substance, on y trouve des informations détaillées de la trajectoire institutionnelle de l'organisation", informations permettant "de retracer les origines de sa création en 1957, les courants de pensées qui ont sous-tendu le projet (... )", a-t-il détaillé.

Il évoque "le glorieux passé de l'Afrique, l'évolution de l'espèce humaine, l'histoire des empires africaines de l'antiquité, en mettant en exergue les formes sophistiquées du pouvoir politique, de l'activité économique".

"Au Sénégal, tout le monde réfléchit dans le sens le plus noble du terme et tout le monde écrit mais quand c'est un ambassadeur, qui est censé appartenir à la seconde muette, on se dit que c'est une œuvre formidable", souligne la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aissata Tall Sall.

Elle déclare qu'elle avait d'emblée "cru que ça allait être une œuvre anecdotique", mais s'est par la suite "rendu compte au fur et à mesure" de la lecture du livre, que "l'ambassadeur Baye Moctar a profilé l'Afrique". Selon elle, c'est cela "(... ) oser son destin mais surtout le réaliser".

Elle a félicité "très chaleureusement" l'auteur de cet ouvrage qui permet, selon elle, de passer en revue les forces et faiblesses de l'Union africaine.

"L'UA est une œuvre en construction que jamais depuis les pères fondateurs, nous avons cessé de vouloir performer", a-t-elle poursuivi.

Elle ajoute que "l'Afrique est un chantier ouvert à toutes les idées, à toutes les volontés et à la somme de nos volontés individuelles pour arriver à profiler des solutions".

"Cet ouvrage est venu à son heure, au moment où l'organisation panafricaine s'approche de ses 60 ans d'existence en 2023", peut-on lire dans la préface du livre.

"En poste auprès de l'Union africaine, depuis cinq ans, l'auteur a eu le temps d'observer l'institution continentale de l'intérieur pour poser un regard averti et lucide sur sa trajectoire, mesurer ses réussites et ses insuffisances et apprécier ses ajustements et repositionnements stratégiques", a-t-on fait remarquer.