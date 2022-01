Congo-Kinshasa: Programme de Développement à la base de 145 territoires - Félix Tshisekedi a présidé la 3ème Réunion du Comité Politique de Pilotage

Mercredi 26 janvier 2022, à la cité de l'UA, il s'est tenue la 3ème réunion du Comité Politique de Pilotage du Programme de Développement à la Base de 145 Territoires, sous la houlette du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

A cette réunion, un nombre important de ministres et membres du Cabinet du Chef de l'Etat ont pris part.

Lancé par le Premier Ministre et Chef du Gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde à Kenge, dans la province du Kwango, au cours du dernier trimestre de l'année 2019, précisément le 9 octobre, ce programme a déjà mobilisé 450 millions de dollars US.

Il était donc question, pour le Chef de l'Etat, de faire le point sur la mise en œuvre du calendrier, encore en cours de préparation, et d'étudier les différents angles de faisabilité de ce programme, reflet direct de la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi, pour qui le développement du pays doit commencer par la base, dans les 145 territoires que comptes la RD. Congo.

Au sortir de ces assises, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, et Porte-parole du Gouvernement, s'est tenu devant les chevaliers de la plume et du micro, dans le but de faire bref compte rendu sur ces assises. Le Porte-parole du Gouvernement a donc notifié à la presse, qu'il s'agissait, pour le Président de la République, d'évaluer l'évolution de la démarche engagée au cours des réunions précédentes.

Il est utile de noter que le Programme de Développement à la Base des 145 Territoires, prévoit à terme, de doter chaque coin et recoin du pays d'infrastructures modernes répondant aux besoins réels des populations longtemps abandonnés à eux-mêmes. Ce vaste projet ouvrira ainsi, des chantiers partout à travers la République, pour la construction des écoles, des hôpitaux, des voies de communications, etc. ce qui améliorera significativement la qualité de vie dans les milieux ruraux et les périphéries.