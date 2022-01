Afrique: CAN Cameroun 2021 - Treize cartons rouges déjà distribués aux joueurs !

Treize cartons rouges ont été jusque-là distribués aux joueurs en phase de poules et huitièmes de finales de cette 33ème éditions de la Coupe d'Afrique des nations CAN Cameroun 2021, un record par rapport aux quatre dernières éditions.

Dans les treize cartons rouges, il faut compter sept seulement en huitièmes de finales contrairement à la dernière édition de 2019 en Egypte, où en huitièmes de finales, il n'y avait qu'un seul carton rouge. Le Cap-Vert est en tête des équipes les plus indisciplinées avec deux joueurs expulsés au cours d'un même match, celui contre les Lions de la Terranga du Sénégal.

A neuf contre onze, Sadio Mané et ses coéquipiers ne s'étaient pas empêché de gagner le match par 2-0. Pour certains analystes, les arbitres auraient décidé de faire preuve d'une sévérité rigide dans cette CAN, plus particulièrement en huitièmes de finale. Les Comores, le Cap-Vert, le Malawi, des équipes dites "des petites", ont été victimes de ce qu'on qualifie d'une sévérité rigide des arbitres. Dieu seul sait si ces équipes ont été logiquement éliminées par leurs adversaires.

Des tirs au but inédits

Trois des huit matches de ce tour ont trouvé leur conclusion aux tirs au but. Il n'y a qu'entre le Burkina Faso et le Gabon qu'il y a eu des buts (1-1). Les Étalons ont eu le dernier mot ensuite dans la séance face à la cage (7 tab à 6). Entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte, seul Eric Baily a échoué, entraînant l'élimination des Eléphants (0-0, 5 tab à 4). Et au terme d'un triste match, la Guinée équatoriale a battu le Mali (0-0, 6 tab à 5).

Il faut noter que 12 buts ont été inscrits aux huitièmes de cette CAN, soit 7 buts de moins que lors de la dernière CAN à ce même niveau de la compétition. La rencontre Burkina Faso - Gabon s'est soldée par un total de 13 cartons jaunes. Un record jamais atteint dans un match d'une phase finale de la CAN.

Aboubakar marque toujours

Les matches défilent et les buts de Vincent Aboubakar avec. L'attaquant camerounais marque au moins un but à chaque sortie des Lions indomptables. Auteur du second but des siens contre les Comores, il compte déjà 6 réalisations dans cette CAN. C'est autant que le Nigérian OdionIghalo sur toute la compétition en 2019.

Il faut remonter à la CAN 1998 pour retrouver les traces de buteurs plus prolifiques : l'Egyptien Hossam Hassan (champion d'Afrique) et le Sud-Africain Benedict McCarthy (finaliste) avaient chacun inscrit 7 buts. Vincent Aboubakar va peut-être les rattraper, voire les dépasser, lors du quart de finale contre la Gambie. Mais devant lui, il y a un Congolais, Ndaye Mulumba qui détient depuis la CAN 1974, le record de 9 buts marqués dans une seule édition.