Sénégal: Entrepreneuriat - Dakar accueille le premier salon international de la diaspora

Le premier salon international de Dakar qui regroupera des entrepreneurs de la diaspora sénégalaise et africaine aura lieu du 12 au 13 février 2022. L'annonce a été faite par le comité d'organisation dans un communiqué de presse.

Placé sur le thème " Entreprendre avec la diaspora ", le grand rendez-vous qui aura lieu à la place du souvenir africain s'articulera autour d'une exposition vente ouverte aux entrepreneurs et aux entreprises, de l'entrepreneuriat, des rencontres B to B, d'un diner de gala avec des artistes parmi lesquels Omar pene, Abdou Guita Seck, d'un défilé de mode et enfin d'une vente de tableau d'art. Evénement d'envergure mondiale, le salon international de Dakar présente une opportunité unique de rassembler, les acteurs du secteur entrepreneurial, la diaspora africaine, plus particulièrement sénégalaise ainsi que les entrepreneurs locaux, régionaux et continentaux.

Selon le communiqué publié par les organisateurs, ce salon, pour sa première édition, sera placé sous le signe du " patriotisme et l'engagement " de la diaspora pour le développement de l'Afrique. " Avec son concept unificateur Entreprendre avec la diaspora, cette rencontre vise à encourager le retour au pays, mais surtout à inspirer et partager les connaissances avec les acteurs locaux, régionaux et continentaux. Avec comme pays invités d'honneur le Ghana et le Nigeria, l'un des objectifs premiers du salon international de Dakar est d'encourager le partenariat entre différents exposants internationaux et locaux ", indique le communiqué.

Le salon connaîtra la participation de plus de 3000 personnes, 150 exposants dont 50 venant de la diaspora de France, du Canada, des Etats-Unis, des étudiants, des jeunes entrepreneurs, des célébrités, des chefs d'entreprise, des hommes politiques.

Soucieux de donner leur chance à ceux qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat avec un projet solide et porteur, les organisateurs comptent organiser, à cette occasion, un concours autour du " projet entrepreneuriat " pour récompenser financièrement le meilleur projet. Ceci, tout en assurant au gagnant un accompagnement de qualité sur une durée d'un an dans les domaines tels que leadership, communication. " Ouvert à tous les entrepreneurs sans distinction de sexe ni de l'âge, ce concours, en plus de récompenser le lauréat financièrement, offrira à ce dernier une invitation pour participer au sommet d'investissement de Houston 2022 ", précisent-ils.

Créé en vue de produire une synergie et de partager les connaissances, le salon international de Dakar se veut mémorable et rythmé à tout point de vue. " Durant le salon qui sera riche en découvertes, les entrepreneurs de tous les horizons pourront, à travers des rencontres B to B, échanger leurs savoir-faire, faire connaître leurs produits et services, et nouer de solides partenariats. Mis en place dons l'optique de réunir tous les entrepreneurs pour impulser le développement durable de nos économies, le salon international de Dakar sera le départ de projets novateurs ", fait savoir ledit communiqué.