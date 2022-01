Congo-Brazzaville: Arts de scène - Le danseur Bede-Marie Koubemba lance son année culturelle

L'année culturelle du danseur Bede-Marie Koubemba s'annonce riche et faste. Pour mieux affûter ses armes, l'adepte de la danse contemporaine est en résidence de création chorégraphique au Centre de développement chorégraphique (CDC) Baning'art de Kombé, à Brazzaville, du 20 janvier au 20 février.

" Ame d'Afrique " est le nom du spectacle qui va ouvrir l'agenda culturel de Bede-Marie Koubemba. C'est un spectacle solo d'une heure où l'artiste met en évidence sa beauté corporelle à travers des mouvements et déhanchements acrobatiques et gymniques. Ce spectacle est une extériorisation de l'expression corporelle à travers les chorégraphies et les gestuelles.

Auparavant, il a dirigé un atelier de danse, toujours au CDC, du 24 au 28 janvier. Une occasion pour le danseur de transmettre aux jeunes son savoir faire et l'amour de son art.

Bede-Marie Koubemba excelle dans la danse contemporaine depuis plus de deux décennies. Il a fait dans les années 2000 la fierté de la compagnie de danse contemporaine Bina'ngoua dirigée par Serges Bissadissi, aujourd'hui installé en France. Instructeur des danses traditionnelles et contemporaines d'Afrique et d'aérobic à CPGOS de Total E& P Congo et à l'école française Charlemagne, à Pointe-Noire, il participe à plusieurs animations culturelles dans la ville. De temps à autre, il accompagne les artistes qui s'illustrent dans les arts voisins tels le théâtre, la musique ou le conte. Aujourd'hui, il est un artiste très sollicité qui se produit régulièrement en France et au Congo.

Signalons que Bede-Marie Koubemba a longtemps côtoyé la danseuse et chorégraphe franco-sénégalaise, Germaine Acogny, la mère de la danse contemporaine africaine, créatrice de l'école des Sables, Centre international de danses africaines, traditionnelles et contemporaines de Toubab Diala, au Sénégal.