Congo-Brazzaville: Le saviez-vous ? Faut-il agir en écoutant le cœur ou la raison ?

On a tous été confronté, à un moment de notre vie, à un choix qui nous amène à nous demander s'il vaut mieux écouter la voix du cœur ou de la raison. Bien que le chemin du cœur soit pour certains le plus facile à emprunter, pour d'autres, la raison est une voie beaucoup plus sûre. De ce fait, nos agissements sont-ils le résultat des mouvements de notre cœur ou de ceux de la raison ? Explication.

Tout d'abord, la raison explique, décortique, démontre les causes rationnelles des phénomènes, cherchant à établir des vérités incontestables et universelles s'appliquant à tous. Elle ne connaît que des vérités démontrables. Pourtant, le travail de la raison est fondé sur des principes hypothétiques qui ne sont pas démontrables rationnellement. Dans certains cas, la raison reste impuissante car elle ne peut rien prouver.

Ensuite, certaines choses se situent au-delà de la raison, qu'elles soient de l'ordre de l'intuition, comme une impulsion immédiate. Effectivement, le cœur, c'est cette petite voix au fond de nous que l'on choisit de négliger ou au contraire de prendre en compte. Parce que plutôt que de nous fier à notre instinct, on préfère souvent écouter son cerveau, même si ce dernier est parfois dans le déni. Notre vision des choses peut être altérée par plusieurs éléments, ce qui nous déstabilise face à des choix difficiles.

Par ailleurs, la voix de la raison semble plus difficile à écouter, tandis que celle du cœur est périlleuse à suivre. Emprunter la voix des sentiments et écouter seulement ses émotions semble le chemin le plus direct vers le bonheur sur le moment. Lorsque celui-ci est impossible, écouter son cœur permet au moins d'être en cohérence avec soi-même et d'assumer ses émotions.

Mais il faut également reconnaitre que le cœur peut conduire au désespoir, voire à l'autodestruction. Il abrite toutes les composantes irrationnelles de notre personnalité : nos souvenirs, nos traumatismes, notre manque d'amour, le manque de confiance en soi, notre passé, nos peurs. Choisir le cœur, c'est un peu faire le choix de l'enfant qui est en nous. Un choix émotionnel, non calculé. C'est un choix de liberté qui apporte de la fraîcheur et parfois, un peu de folie dans notre vie. Seulement, ce choix peut également nous emmener dans de sombres endroits, alors que nous sommes aveuglés par des émotions extrêmes.

Lorsque la raison ne peut plus rien pour nous, même en étant conscients du côté rationnel de la situation, parfois, c'est plus fort que nous, que tout.

Ne pas avoir à choisir

Les décisions fondées sur le cœur sont émotionnelles, ce sont donc des décisions fondées sur le court terme. Vos émotions ne stagnent pas, elles mutent. Et vous le savez, on ne bâtit pas une relation de long terme sur des décisions de court terme. Nous cherchons avant tout la stabilité. Et ce sont les choix ayant pour base la raison qui nous permettent cette stabilité. Seulement, faire des choix uniquement fondés sur la raison conduit à mener une vie trop réfléchie. Parfois on ne peut qu'écouter la voix du cœur qui paraît incontrôlable.

La solution consiste alors à choisir une voie médiane entre ces deux extrêmes. Il convient d'équilibrer nos choix de vie entre les deux axes. Il ne faut jamais rechercher un extrême ou un autre. Tout dépend du contexte de chaque histoire. On ne peut savoir à l'avance quel sera le meilleur choix pour nous, pour notre équilibre et pour notre vie personnelle dans une optique de long terme.