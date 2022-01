Congo-Brazzaville: Nouvel An chinois - La fête du printemps 2022 célébrée sous le signe du tigre

Prélude à la célébration le 1er février du Nouvel An chinois, la société China State Construction Engineering Corporation a mis à la disposition de la presse des informations relatives à la commémoration de cet événement, appelé aussi fête du Printemps.

En plus de la fête des Bateaux-Dragons, la fête de la Mi-automne et le festival Qingming, la fête du printemps est, selon la Chine, l'un des quatre festivals les plus importants de sa tradition, symbolisant " les retrouvailles, la prospérité et l'espoir ". Son origine remonte à l'âge du bronze et a une longue histoire de plus de quatre mille ans, portant un riche patrimoine historique et culturel.

En temps moderne, précise-t-on, " la fête du printemps a lieu le tout premier jour du premier mois du calendrier lunaire chinois, et s'étale sur quinze jours environ. C'est une fête de réunion. Les jeunes actifs partent travailler dans les mégapoles et reviennent chez eux passer la fête avec les membres de la famille. C'est pourquoi, chaque année en Chine, plus d'une dizaine de jours avant la fête, la circulation est plus intensive que jamais. Pendant la fête du printemps, l'ambiance est toujours chaleureuse et conviviale, plusieurs coutumes traditionnelles se maintiennent et diverses activités sont organisées pour la préparation et la célébration ".

À l'approche de la fête, on a expliqué que les gens font des achats et procèdent au grand nettoyage de leur maison, en les ornant pour leur donner une atmosphère de fête : coller sur les bordures les inscriptions calligraphiées sur les papiers rouges en signe de bonheur et de prospérité ; installer des lanternes rouges à l'entrée de la maison, coller des papiers découpés sur les fenêtres, et des peintures de couleur vive donnant un sens favorable aux murs.

La veille du Nouvel An lunaire est considérée comme le moment le plus important, au cours duquel tous les membres de la famille prennent le " dîner des retrouvailles " en communion, en regardant le gala télévisé. Quant à la nourriture, le menu est composé de deux plats placés au premier plan : le ravioli et le poisson.

Le ravioli, dont la forme évoque celle des lingots d'or anciens, porte le gage de l'abondance et du bonheur ; le poisson, homonyme de " yu " en chinois, signifie le surplus ou l'abondance. Dans les rues, l'atmosphère est très chaleureuse. Elle est marquée par la danse des lions ou du dragon, le marché des fleurs, la foire, etc. L'animation dure jusqu'au 15 du premier mois lunaire.

Pour numéroter les années, le calendrier chinois traditionnel combine deux séries de signes : dix tiges célestes et douze branches terrestres. Chaque année est nommée par une paire tige-branche. Les douze branches terrestres sont représentées par douze espèces d'animaux qui sont le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon.

L'an 2022 tombant entre le 1er février et le 21 janvier 2023 est considéré comme l'année du Tigre. Selon les Chinois, l'animal tigre représente " la bravoure, la force et la dignité ", et il peut chasser les catastrophes et les malheurs " en apportant le bon augure ".

Précisonons que chaque année, la société China State Construction Engineering Corporation organise des activités culturelles pour faire connaître au public l'importance de la célébration de la fête du printemps. Pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de la covid-19, l'activité a été annulée cette année.