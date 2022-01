Congo-Brazzaville: Comité international olympique - Un film met en exergue les relations entre athlètes et supporters

Le Comité international olympique (CIO) a réalisé un film dans lequel il relate les rapports qui lient les athlètes et leurs fans ainsi que la puissance de cohésion.

A quelques jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, qui débutent le 4 février, le CIO a lancé, le 25 janvier, un court-métrage mettant en avant le pouvoir de la solidarité, qui se reflète également dans la nouvelle devise olympique : " Plus vite, plus haut, ensemble ". S'inscrivant dans la campagne "Stronger together" ou "plus forts ensemble" en français, ce film expose la relation unique entre les olympiens et leurs supporters, où qu'ils se trouvent. " Dans le monde entier, les spectateurs répètent les gestes des athlètes, preuve de l'impact de cette connexion humaine. Cette démonstration d'unité et la confiance que nous témoignent les autres nous poussent à croire en nous-mêmes, à franchir ce mur, à tenter ce saut et, in fine, à réaliser l'impensable. Chaque prouesse, chaque chute, chaque victoire, nous les vivons ensemble ", explique le CIO.

Ce film signé par Salomon Ligthelm, cinéaste autodidacte maintes fois récompensé à travers le monde pour son travail, est produit par le CIO en partenariat avec Uncommon Creative Studio. Plusieurs grands sportifs paraissent dans le film.

Les Jeux Olympiques sont l'un des plus puissants symboles d'unité dans le monde. Tous les deux ans, ils rassemblent des athlètes de toutes les nationalités dans une compétition pacifique qui se déroule sous les yeux de la planète entière.

Notons que le CIO est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s'engage à bâtir un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l'équivalent de 3,4 millions de dollars américains pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.