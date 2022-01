Kenya: Africa Tech Summit - Nairobi va abriter la quatrième édition

Principal événement technologique africain, " Africa Tech Summit " va se dérouler les 23 et 24 février à Nairobi, au Kenya. La rencontre réunira des leaders africains du numérique et acteurs internationaux.

Le rendez-vous des acteurs du secteur technologique leur permettra d'explorer les opportunités et les défis au sein de l'écosystème, tout en présentant les opportunités d'investissement. En effet, Africa Tech Summit Nairobi reliera les leaders technologiques de l'écosystème dans l'objectif d'encourager la collaboration, de favoriser le développement de l'écosystème dynamique de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Afrique, tout en connectant les investisseurs, les entreprises technologiques, les fintechs et les start-up, les opérateurs de téléphonie mobile, les régulateurs.

Pour cette édition l'on compte trois volets : le Money and Defi Summit, l'Africa Start-up Summit et l'Africa Mobile Summit, qui favorisent l'interaction et une ligne de mire future dans un éventail de secteurs. Avec la croissance exponentielle de la fintech et l'utilisation des cryptomonnaies à travers le continent, le Money and DeFi Summit soutenu par Celo et VerifyMe mettra en vedette des leaders, des plateformes et des leaders d'opinion africains de la fintech.

" Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau les start-up africaines au Pitch Live sur scène à l'Africa Tech Summit. Alors que les deux dernières années ont été très difficiles à l'échelle mondiale, de nombreuses entreprises technologiques à travers le continent ont prospéré. Soutenir l'écosystème et créer une plateforme permettant à ces start-up de se connecter avec des investisseurs et des entreprises est l'objectif de l'Africa Startup Summit, un rendez-vous de l'innovation et de la Tech africaine, qui met en avant les talents des jeunes africains aux yeux du monde ", a indiqué Andrew Fassnidge, fondateur d'Africa Tech Summit.

Durant deux jours, l'événement qui rassemblera des leaders technologiques, des entreprises, des start-up, des investisseurs, des entrepreneurs, des gouvernements, des organismes commerciaux et des médias présentera l'écosystème de start-up et le talent entrepreneurial de l'Afrique. Au total, dix start-up seront sélectionnées pour présenter leurs produits.