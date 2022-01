Congo-Brazzaville: E - commerce - Six tendances qui façonneront le secteur en 2022

L'e-commerce se transforme au fil des évolutions des marchés et des attentes des consommateurs. Pour poursuivre correctement leur croissance, les marques doivent anticiper ces changements en prenant connaissance des dernières dynamiques du secteur.

À l'ère du tout numérique, les e-commerçants mesurent de plus en plus l'importance d'utiliser les technologies pour inciter les clients à parcourir leur site. En effet, trois consommateurs sur quatre utilisent régulièrement des sites d'e-commerce. Bien avant la pandémie à coronavirus (Covid-19), le réflexe d'achat en ligne était déjà bien présent chez les consommateurs. Aujourd'hui, ces derniers sont définitivement ancrés dans leurs habitudes de consommation. Cependant, l'e-commerce s'accompagne de changements venant des consommateurs, notamment de nouvelles attentes, nouvelles préférences, nouvelles priorités... Face à ces nouveaux challenges, les marques doivent s'adapter afin de mieux répondre aux nouvelles demandes des clients. Voici les six grandes tendances qui constitueront l'e-commerce en 2022.

Se lancer grâce aux marchés de niche

Lorsqu'on crée son affaire en ligne, il peut être difficile de se démarquer de la concurrence. C'est particulièrement le cas lorsqu'on se lance sur un marché qui a déjà été exploré par de nombreux acteurs, qui sont, parfois, très importants, comme Amazon ou Cdiscount. En se spécialisant dans un domaine niche, les leviers utilisés pour se faire connaître, comme le référencement naturel (SEO), seront moins concurrencés. Il est donc plus judicieux de se tourner vers des marchés niches en choisissant un secteur en pleine expansion où la concurrence est encore faible.

Le shopping sur mobile poursuit sa croissance

Selon une étude de Dynamic Yield, trois consommateurs sur quatre effectuent désormais leurs achats sur téléphone pour des questions de praticité et de rapidité. Face aux opportunités qu'il réserve, le mobile n'est pas à négliger. Il est primordial d'optimiser son site internet pour ce type de transactions, qui sont de plus en plus nombreuses. Il est donc essentiel d'intégrer le mobile dans sa stratégie de croissance.

L'e-commerce se met au vert

Si la crise sanitaire a poussé les consommateurs à acheter plus régulièrement en ligne, elle a aussi accentué la prise de conscience écologique dans leurs nouvelles habitudes d'achats. Cela pousse logiquement les e-commerçants à accélérer les démarches RSE. Expédition plus écologique, supprimer les emballages plastiques, proposer des emballages réutilisables... Nombreuses sont les solutions concrètes déjà existantes.

Les réseaux sociaux influencent plus amplement les cyberacheteurs

La croissance des réseaux sociaux et de la culture d'influence transforme les réseaux sociaux en un élément essentiel du parcours d'achat des consommateurs. Ils se tournent vers ces plateformes pour recueillir un avis direct de la part d'autres clients avant de passer à l'acte d'achat. Les marques ont donc tout intérêt à utiliser ces plateformes et à se tourner vers des créateurs de contenus qui promouvront leurs produits auprès d'une communauté solide.

Le Direct-To-Consumer répond aux besoins de transparence

Parce que les consommateurs veulent établir une relation de confiance avec leurs marques préférées, les entreprises adoptent de plus en plus le Direct-To-Consumer (D2C). Cette nouvelle manière de vendre rend plus transparent le cadre habituellement imposé dans le processus de distribution. Cela permet aux entreprises de transformer l'expérience de commercialisation, mais aussi l'expérience d'achat qu'il propose. Les marques mettent en confiance leurs clients et peuvent communiquer simplement avec eux sur leurs préférences ou récolter leurs avis sur des articles.

Les Marketplace, canal de distribution stratégique

Deuxième canal de découverte après le bouche-à-oreille (37 %), la popularité des Marketplace peut s'expliquer par la facilité d'achat qui est offerte et la satisfaction d'avoir son produit livré en un temps réduit, avec des retours souvent gratuits. Elles apportent une certaine valeur à l'expérience d'achat du consommateur et sont de véritables portes d'entrée pour les marques qui se lancent en ligne. Les Marketplace sont un canal de distribution à ne pas négliger pour accroître ses ventes et gagner en visibilité. Elles peuvent notamment être utiles pour gagner des clients en ligne, et ensuite les fidéliser sur un site e-commerce.