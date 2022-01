Ile Maurice: Licencié parce qu'il n'était pas vacciné - Il réclame Rs 13 m à son employeur

Il avait été licencié pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19. Jugeant la décision de son employeur injustifiée, Jean-Pierre Kelwin Perle, 40 ans, a déposé, le 26 janvier, une plainte devant le greffe de la Cour suprême par le biais de son avocat, Me Sanjeev Teeluckdharry. Il réclame des dommages de Rs 13 560 000 à l'entreprise qui l'employait depuis 2018.

L'habitant de Péreybère explique avoir travaillé pendant plus de 18 ans dans le secteur de la fabrication et du métal. "Au départ, j'ai effectué des travaux sur des bases contractuelles aux Seychelles pour le défendeur. Satisfait de mon travail, il m'a ensuite proposé de rejoindre sa compagnie. Ainsi, le 15 mars 2018, j'ai été engagé comme supervisor pour un salaire de plus de Rs 30 000."

Et, si les Consolidated Covid-19 Regulations 2021 imposent des restrictions aux personnes non-vaccinées dans des institutions spécifiques, Jean-Pierre Kelwin Perle argue que l'entreprise pour laquelle il travaille ne tombe pas sous cette catégorie. N'empêche que la direction a insisté pour que tous les employés se fassent vacciner. De son côté, il aurait fait part de ses craintes à propos de la vaccination à son employeur. "Les 8 et 10 septembre 2018, on m'a annoncé que des démarches avaient été faites pour que je me fasse vacciner mais j'ai refusé. Mon employeur a donc voulu que je présente un test PCR négatif pour reprendre mon poste le 13 septembre. Mais ce jourlà, lorsque je lui ai dit que je serais absent, j'ai été surpris d'apprendre qu'on m'avait licencié. On affirme que j'ai déjà soumis ma résignation comme workshop supervisor", poursuit le plaignant.

S'estimant lésé, Jean-Pierre Kelwin Perle réclame des dommages pour le préjudice subi. L'affaire sera appelée à une date ultérieure.