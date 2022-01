Afrique: CAN 2021 - Tom Saintfiet (Gambie) - " On fera tout pour rester jusqu'à la finale "

interview

Les Scorpions de la Gambie sont est prêts pour le quart de finale de la CAN 2021 contre les Lions Indomptables du Cameroun.

La Gambie affronte le Cameroun ce samedi 29 janvier dans le cadre des quarts de finale de la CAN 2021. Devant leur public, les Lions indomptables veulent assurer leur place en demi-finale. Mais Tom Saintfiet et ses Scorpions comptent bien surprendre les Lions Indomptables sur leur terre. En conférence de presse ce vendredi, le technicien belge a affirmé que son groupe, malgré quelques blessés, est prêt à défier les Lions Indomptables.

Journaliste - Coach, d'abord félicitations pour le parcours, pour le quart de final parlez-nous un peu de votre préparation demain contre le Cameroun

Oui après notre victoire contre la guinée, naturellement on est très content, on a fait un bon voyage de Douala, l'équipe est très contente. On a toujours quelques joueurs qui sont blessés et donc je ne suis pas 100% sûr que chaque joueur est disponible, aussi 4 jours avec des maladies (vomissements, diarrhée). On va jouer les quart de final, beaucoup de personnes ne l'ont pas pensé avant le tournoi donc nous sommes très content de jouer les 1/4 de final contre le Cameroun, c'est un match unique contre une grande équipe de football avec une grande histoire et un magnifique futur, le Cameroun a une bonne équipe, mais nous pensons être prêt pour ce match, c'est clair que le Cameroun est le grand favori mais on ne peut pas oublier qu'il y a trois équipes à la CAN qu'il y a 10 points après 4 matchs c'est le Cameroun, le Maroc et la Gambie. On a peur d'un match, le Cameroun a la meilleure attaque et nous avons deux équipes, trois victoires, un match nul.

Journaliste -Vous avez dit lors de vos différentes interventions pendant les rencontres de poules que chaque étape franchie est un bonus pour vous. Aujourd'hui vous avez emmagasiné suffisamment de bonus pour être en quart de final face aux pays organisateurs. Alors dites-nous coach vous ne nourrissez pas une ambition secrète ?

Avant le tournoi on a clairement dit aux médias qu'on est ici pour la première fois et nous sommes très petits. On ne sait pas quels sont notre limite mais une CAN avec l'équipe, maintenant je dois dire c'est clair on a préparé l'équipe pour le meilleur, pour le plus haut. On a préparé les joueurs, peut-être on peut faire quelque chose de spécial aussi. Maintenant nous sommes au quart de final, à ce stade tu veux aller en demie- finale, c'est clair mais on sait que le Cameroun est une équipe forte mais il y a la Gambie même si avec les supporteurs camerounais on n'a pas peur. On a joué contre de bonne équipe dans ce tournoi, nous avons une bonne équipe et on va préparer demain comme si c'était notre dernier match. On a fait un très bon tournoi, on a donc quelque chose de spécial dans cette CAN mais nous voulons rester ici. Ce n'est pas le moment de rentrer à la maison, demain on fera tout pour rester jusqu'à la finale.