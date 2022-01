Cote d'Ivoire: Dabou/4ème Edition du Festival du Lôdjoukrou - L'" ÊBEB " à l'honneur

Promouvoir le patrimoine culturel du peuple Adioukrou, telle est la mission que s'est assignée le festival du Lôdjoukrou qui est à sa quatrième édition. Pour cette année 2022, les organisateurs, avec à leur tête Essis Emmanuel, ministre de de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé ont opté pour la thématique de l'" ÊBEB ", qui est le moteur de la gouvernance traditionnelle du peuple Ôdjoukrou.

Lors du lancement de la cérémonie officielle, le jeudi 27 janvier 2022 à Dabou, le ministre Essis Emmanuel, fils de la région a indiqué que ce thème a été choisi pour montrer à toute la Côte d'Ivoire et au monde entier que le peuple ôdjoukrou est bien structuré et organisé. Il en veut pour preuve son fonctionnement et sa structuration qui se fait en plusieurs phases dont celle de l'Ebeb, qui est la plus grande institution du peuple lèboutou, originaire du sud de la Côte d'Ivoire précisément de la ville de Dabou, ville située à 40 km d'Abidjan.

Arborant dans le même sens, l'ancien député Agbré Jean, originaire de Dabou a dans son exposé révélé que la gouvernance de l'Ebeb, débute après la phase d'initiation, c'est-à-dire dès l'âge de 22 ans et se termine à l'âge de 78 ans. " A l'occasion de la célébration de l'Êbeb, tous les 8 ans, il est organisé un glissement catégoriel où les missions, les fonctions sont renouvelées, et attribuées pour chaque classe d'âge ", a-t-il soutenu. Puis d'ajouter que les différentes classes d'âges d'Êbeb seront expliquées en long et en large lors de cette activité qui se déroulera en principe du 14 au 19 février 2022 sauf changement de dernière minute.

Présent à cette cérémonie de lancement, les chefs coutumiers des 32 villages que compte ladite ville, ont adressé des prières aux ancêtres afin que cette édition soit meilleure aux années précédentes.

Par ailleurs, ils n'ont pas manqué d'inviter les fils et filles du lèboutou à s'approprier davantage cet événement qui valorise leur culture. Dans la même veine que le ministre Essis Emmanuel, les chefs de villages ont invité à la cohésion nationale afin de hisser encore plus haut la culture du Ôdjoukrou. Intervenant à son tour, Laurent Théodore directeur de Brassivoire, partenaire attitré de l'événement s'est réjoui pour la confiance placée en sa structure.

Notons par ailleurs que cette activité qui a déjà conquit des millions de festivaliers aura pour parrain, le chef du gouvernement, Patrick Achi.